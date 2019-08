Eugen Teodorovici spune ca masura a fost ceruta de industria de profil si arata ca reglementari similare exista in numeroase alte state."Este o masura care a fost ceruta de industria HoReCa si nu numai. Asa cum am obisnuit reprezentantii patronatelor, eu sunt un partener onest, deschis si de buna credinta fata de propunerile venite din partea celor care activeaza in economia reala. Obiectivul nu este de a suprataxa ceva, ci doar de a avea un cadru legal simplu si clar, asa cum exista in numeroase alte tari.Este, totodata, si o promisiune indeplinita, o promisiune pe care nu am facut-o de ieri, de azi, ci de mult timp. Vom continua sa cream cadrul legal care sa ne permita sa-i ajutam pe cei care activeaza in economia reala", a declarat Eugen Teodorovici, citat intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com de ANAF.Asadar, potrivit actului normativ, este necesara trecerea bacsisului pe bonul fiscal, pentru a fi delimitat clar "de veniturile incasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct catre populatie".In proiect se precizeaza ca este obligatoriu ca bacsisul sa fie trecut pe bonul fiscal, in cazul serviciilor de restaurant, baruri si alte activitati de servire a bauturilor, indiferent de modalitatea de plata a acestuia (card/numerar/substitute de numerar).-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " De la 1 octombrie, bacsisul va fi trecut pe nota de plata " pe Ziare.com