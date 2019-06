Directorul Institutului de Economie Nationala: Romania are prea multe taxe

"Romania are prea multe taxe, dupa parerea mea. Si aceste taxe nu sunt benefice. De ce? Pentru ca o buna parte dintre ele nu se incaseaza, consuma bani, timp si spatiu ca sa te ocupi de ele si in al doilea rand duce si la o rata de colectare scazuta. Poate ne gandim cum sa facem incat aceste taxe sa fie mai relevante, mai consistente astfel incat sa nu mai le punem pe hartie si de fapt in realitate nu le incasam", a spus Gheorghe Zaman.El a afirmat ca trebuie luata in discutie problema arieratelor irecuperabile stabilite anual in Raportul Curtii de Conturi. Zaman a declarat ca din totalul arieratelor, cele irecuperabile ajung la 87%.