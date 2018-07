Dragnea cere ANAF sa recupereze sute de mii de euro de la Iohannis. Teodorovici anunta ca Fiscul a demarat actiunea

Declaratia lui a venit dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca este ingrijorat de activitatea Fiscului si ca ii va intreba pe seful ANAF, Ionut Misa, si pe ministrul de Finante "cand au de gand sa recupereze banii de la domnul Iohannis"."Eu il intreb si acum pe domnul Misa, care este presedintele ANAF, daca aceasta institutie, precum si uneori Ministerul de Finante, au de gand sa recupereze sutele de mii de euro de la domnul presedinte Iohannis. Ii intreb acum, public, daca au atat de multi bani la buget si nu au nevoie de ei, poate dam drumul la o amnistie fiscala, daca sunt prea multi bani si nu mai au loc in cuferele de la Trezorerie sau de la domnul Mavrodin (Valentin Mavrodin, fost sef al Trezoreriei, actual secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice - n.red.).Ii intreb si eu, nu vreau sa ii intreb la telefon, ii intreb public, pentru ca este o intrebare pusa de multe ori, pusa in studiourile de televiziune, la care vad ca nu raspunde nimeni. E facuta si plangerea penala impotriva domnului Iohannis si nu numai, bineinteles o minge de ping pong intre DNA, Parchetul de la Sibiu si apoi la DNA, pentru ca le e frica.Acolo discutam de niste case obtinute prin fals si sute de mii de euro pe care nu le dau inapoi la statul roman. Punct. Ca sa vorbim de chestiuni penale, unde nu mai sunt interpretari, sunt fapte dovedite de documente", a sustinut Liviu Dragnea.Imediat dupa aceasta afirmatie, ministrul de Finante a declarat la Antena 3 ca i-a cerut sefului ANAF, Ionut Misa, sa ii prezinte situatia cu privire la acest aspect. El e precizat, insa, ca este convins ca ANAF a inceput procedurile de recuperare a banilor de la familia Iohannis."Am cerut domnului Misa sa-mi prezinte o situatie legata de acest aspect. Legea spune ca trebuie facut orice demers legal pentru a recupera orice fel de suma, fie ca e domnul presedinte Iohannis sau orice alta persoana fizica sau juridica. E obligat sa o faca si sunt convins ca a facut-o. ANAF a inceput procedurile.Imediat ce primesc datele, o sa le si prezint public pentru ca toata lumea sa stie exact ceea ce a intreprins statul pentru ca o astfel de suma sa fie recuperata", a precizat Eugen Teodorovici.In luna februarie 2017, presedintele Klaus Iohannis a pierdut definitiv o casa din centrul Sibiulu ...citeste mai departe despre " Dragnea cere ANAF sa recupereze sute de mii de euro de la Iohannis. Teodorovici anunta ca Fiscul a demarat actiunea " pe Ziare.com