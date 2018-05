Dragnea vrea sa schimbe legea evaziunii. Mediul de afaceri reclama abuzuri: Suntem amenintati, ANAF inventeaza taxe, exista firme protejate

"Eu cred ca legislatia in ceea ce priveste evaziunea fiscala din Romania este proasta si creeaza posibilitatea pentru orice institutie de control sa-l poata acuza pe orice om de afaceri din Romania de evaziune fiscala. Sunt multi oameni de afaceri romani care au inceput sa caute sa-si vanda afacerile din Romania pentru ca vor sa plece de aici de frica", a spus Dragnea.Am vrut sa aflam cat de frica le este oamenilor de afaceri de actuala legislatie privind evaziunea fiscala, daca este sau nu buna si cum pot fi rezolvate problemele.Am stat astfel de vorba cu consultantul fiscal Adrian Benta, care a declarat pentru Ziare.com ca Legea este veche de 14 ani si nu mai corespunde cu ceea ce se intampla in momentul de fata."Legea privind evaziunea fiscala este din 2004. Definitia veniturilor si cheltuielilor din 2004 nu mai corespunde cu definitia veniturilor si cheltuielilor din 2015. Sunt cu totul si cu totul altceva, alte fenomene. Ea nu mai corespunde realitatii", ne-a spus Adrian Benta.Asadar, el afirma ca se impune modificarea Legii, dar depinde cum se va face acest lucru. Adrian Benta considera ca in primul rand trebuie stabilit care este obiectivul pentru ca, de cele mai multe ori obiectivul nu a fost recuperarea banilor ci "sa se taie beregata celor care au facut evaziune fiscala"."In primul rand trebuie sa se modifice obiectivul pe care il au. In toate procesele pe care le-am avut in ultimul timp obiectivul fundamental al procurorilor si al institutiilor de stat nu a fost sa isi recupereze banii, ci a fost sa taie beregata celor care au facut evaziune fiscala. Pentru ca pe ei nu ii intereseaza, tot pe banii statului stau in puscarie. Nu, obiectivul trebuie sa fie de alta natura: recuperarea prejudiciului. Si daca nu poti sa il recuperezi acum, il lasi liber pe cel care l-a comis, pentru a produce in continuare bani si stopezi veniturile lui pe viata", ne-a declarat Gabriel Benta.Totodata, el considera ca este necesara impunerea unui plafon in evaziunea fiscala. Asta pentru ca, afirma consultantul fiscal, de multe ori inspectorii ANAF comit abuzuri."Trebuie sa puna un plafon. Dau in consum un pix si nu scad bonul de consum si vine ANAF si spune ca e evaziune ...citeste mai departe despre " Dragnea vrea sa schimbe legea evaziunii. Mediul de afaceri reclama abuzuri: Suntem amenintati, ANAF inventeaza taxe, exista firme protejate " pe Ziare.com