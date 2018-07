Efect pervers al "revolutiei fiscale": Cine a respectat legea si a platit contributiile pe DA isi mai vede banii inapoi abia la anul

Printre ei se numara si cei care au venituri din drepturi de proprietate intelectuala. Daca initial, de la 1 ianuarie 2018, acestia trebuiau sa-si plateasca singuri contributiile sociale, pe 22 martie 2018, Guvernul a decis sa fie retinute la sursa si sa fie platite de catre beneficiarul drepturilor pentru tot anul 2018. Adica inclusiv pentru perioada ianuarie-martie.Deputatul USR Cristian Ghinea afirma ca a fost intrebat de mai multi romani ce se intampla cu cei care au respectat legea si si-au platit deja contributiile sociale in primele luni din 2018, pana la aparitia OUG 18/2018.Asadar, a adresat aceasta intrebare Ministerului de Finante, iar institutia i-a raspuns ca banii nu vor fi restituiti in acest an."Rezulta ca platile anticipate deja efectuate de contribuabil cu titlu de contributii sociale nu se restituie in anul 2018, ele facand obiectul regularizarii care urmeaza a fi efectuate de platitorul de venit pana la 15 martie 2019, inclusiv", se arata in raspunsul primit de Cristian Ghinea de la MF.Deputatul USR subliniaza ca acesta este rezultatul harababurii Guvernului."A se remarca impersonalul "rezulta". Adica rezulta asa, ca un fenomen meteo, nu e rezultat al prostiei si harababurii produse chiar de noi.Iar pe fond ramane asa: cine nu si-a platit contributiile nu are nici o problema. Insa fraierii care au platit taxele conform legii isi vor recupera sumele devenite "plata anticipata" candva, la anul, la Sfantul Asteapta.Ce ne invata statul roman condus de PSD? Esti fraier daca platesti taxe corect, te scoatem cumva daca nu platesti", scrie Cristian Ghinea pe Facebook Citeste si:Finantele au publicat OUG care vizeaza un milion de romani: Include bonusuri pe care contribuabilii si le calculeaza singuriProtest fata de revolutia fiscala, duminica, in Piata Victoriei: Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactivI.O. ...citeste mai departe despre " Efect pervers al "revolutiei fiscale": Cine a respectat legea si a platit contributiile pe DA isi mai vede banii inapoi abia la anul " pe Ziare.com