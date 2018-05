Efectele revolutiei fiscale: Salariile in mediul privat au scazut cu 13%. E cea mai mare reducere din ultimii 3 ani

Totodata, valoarea bonusurilor primite de angajati au crescut cu 68%, arata o analiza realizata de Smartree, lider pe piata de externalizare a proceselor de HR.Atat cresterea valorii bonusurilor, cat si scaderea salariilor din primul trimestru din acest an sunt puse pe seama incertitudinii create de modificarile legislative, mai exact de trecerea contributiilor sociale obligatorii din sarcina angajatorului in sarcina angajatului.Adoptata prin intermediul unei ordonante de urgenta, aceasta schimbare a generat neincredere in randul angajatorilor, dar si o perioada de expectativa in care nu s-au luat decizii privind modificarea veniturilor angajatilor.In luna martie, insa, odata cu obligativitatea transmiterii in REVISAL a oricarei modificari a salariului de baza brut, a indemnizatiilor, a sporurilor, precum si a altor elemente de calcul salarial, salariile s-au stabilizat, inregistrand acelasi nivel mediu cu cel aferent lunii martie 2017, arata Smartree intr-un comunicat remis Ziare.com.Bonusuri de compensareIn acelasi context, pentru a compensa scaderile salariale cauzate de ordonanta de urgenta, companiile au acordat angajatilor in primul trimestru al acestui an bonusuri si beneficii extra-salariale mai mari cu 68% fata de media din aceeasi perioada a anului trecut.Este de departe cea mai mare valoare inregistrata pentru acest indicator la inceput de an, marjele de crestere situandu-se in anii precedenti intre 6% si 23%."Aceste valori reprezinta efectele schimbarilor legislative ce au avut loc la inceputul anului. Mai exact, chiar daca salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei, aceasta crestere nu a determinat majorarea veniturilor nete in aceeasi masura, asa cum a fost cazul anul trecut si cum ar fi fost de asteptat.Dimpotriva, salariile au suferit o diminuare semnificativa in primele doua luni ale anului, scadere nemaiintalnita in cursul ultimilor 2-3 ani", a declarat Adrian Stanciu, CEO Smartree.In ceea ce priveste angajarile, in primul trimestru din 2018 comparativ cu perioada similara a anului trecut acestea au continuat trendul ascendent, procentul de crestere fiind de 11%.Pe ramuri de activitate, cele mai mari cresteri ale numarului de angajari au fost inregistrate in constructii, logistica, productie, serv ...citeste mai departe despre " Efectele revolutiei fiscale: Salariile in mediul privat au scazut cu 13%. E cea mai mare reducere din ultimii 3 ani " pe Ziare.com