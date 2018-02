Esti asigurat medical daca nu ai depus Declaratia 600? Legea e clara, Guvernul pare sa nu o cunoasca

Potrivit legii in vigoare, raspunsul este "da". Augustus Costache, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a explicat pentru Ziare.com ca un asigurat isi pastreaza aceasta calitate timp de 3 luni de la data ultimei plati.Asadar, cei care au achitat contributiile de asigurari sociale pentru luna decembrie sunt asigurati pana in luna martie, inclusiv, chiar daca in aceasta perioada nu platesc.Augustus Costache a precizat, insa, ca in momentul in care contribuabilii reiau plata contributiilor, trebuie sa achite si lunile restante."Conform legislatiei in vigoare, inca trei luni dupa efectuarea ultimei plati contribuabilii beneficiaza de serviciii medicale ca asigurat. Trebuie platite apoi si cele trei luni. De exemplu, daca ati facut ultima plata pentru luna decembrie si pentru ianuarie, februarie si martie nu ati mai facut plati, o sa continuati sa beneficiati de servicii mediacale pentru aceasta perioada. Exista aceasta prevedere ca dupa efectuarea ultimei plati, inca 3 luni de zile mai beneficiati de servicii medicale", ne-a explicat purtatorul de cuvant al CNAS.Legea e clara, dar ce se intampla in practica?Totusi, chiar daca legea este clara, exista posibilitatea ca in practica persoanelor care nu au platit contributiile de sanatate sa li se refuze asistenta si serviciile medicale?Purtatorul de cuvant al CNAS sustine ca medicii de familie cunosc legislatia si nu ar trebui sa existe probleme in aceasta perioada pentru contribuabilii care nu si-au platit contributiile de sanatate din cauza haosului creat de Declaratia 600.La randul sau, Sandra Adalgiza Alexiu, vicepresedinte al Societatii Nationale de Medicina a Familiei, a declarat pentru Ziare.com ca, potrivit legii, cei care nu achita contributiile sunt asigurati timp de trei luni de la data ultimei plati.Insa ea a subliniat ca exista in continuare probleme la sistemele informatice si, de multe ori, exista persoane care apar ca fiind asigurate, desi ele si-au pierdut acest statut de multa vreme. Se intampla si cazuri in care persoane aflate cu plata la zi a contributiilor de sanatate apar in sistem ca fiind neasigurate."Asa este, exista ac ...citeste mai departe despre " Esti asigurat medical daca nu ai depus Declaratia 600? Legea e clara, Guvernul pare sa nu o cunoasca " pe Ziare.com