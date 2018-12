Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol

Astfel, deputatul PSD Alexandru Balanescu a spus ca este ca in cazul unui viol, cand victima se casatoreste cu unul dintre violatori, iar complicii scapa de acuzatii."Daca imi permiteti, stimati colegi, in Codul Penal exista aceasta posibilitate de rezolvare a pedepsei participantilor la savarsirea unei fapte penale, in sensul ca o clauza care e benefica pentru o multime de inculpati se extinde si la ceilalti inculpati, indiferent de cine a indeplinit sau nu...De exemplu, la viol... luarea in casatorie sau impacarea partilor se extinde si la complicii participanti la o asemenea fapta penala. Asa si la evaziune, daca se acopera prejudiciul de catre unul dintre inculpati in totalitate, aceasta clauza poate beneficia si celorlalti participanti ca o practica si ca o conduita vizand sanctionarea participantilor in procesul penal", a sustinut deputatul PSD Alexandru Balanescu, citat de Epoch Times.In replica, deputatul USR Stelian Ion a precizat ca reglementarile privind violul nu se regasesc in actualul Cod Penal. Mai mult, a subliniat el, o persoana care a comis o fapta trebuie sa raspunda pentru ea."Imi cer scuze, dar reglementarile astea cu violul erau pe codul vechi si foarte vechi, nu mai au nicio legatura. Pe de alta parte, cine a comis o fapta trebuie sa raspunda pentru acea fapta. (...) Nu este corect sa gratifici o persoana care nici macar nu a contribuit la achitarea prejudiciului. Pe ce criteriu faci asta?", a fost replica deputatului USR Stelian Ion.La randul sau, deputatul PNL Ioan Cupsa i-a acuzat pe social-democrati ca incalca cu buna stiinta programul de guvernare, precizand ca niciunul dintre cele 31 de puncte privind Justitia din documentul PSD nu a fost respectat in ultimii doi ani."Dvs tot repetati de 10 ori program de guvernare, dar Guvernul nu are nicio legatura cu aceasta initiativa legislativa!", i-a raspuns presedintele comisiei, deputatul PSD Nicolae Halici.Totodata, el a argumentat ca multe infractiuni din Romania sunt de evaziune fiscala si celor ce se afla la prima abatere trebuie sa li se dea sansa sa achite prejudiciul si sa isi continue activitatile, iar daca acestia vor avea acelasi comportament infractional, vor ajunge la inchisoare.Comisia Juridica din ...citeste mai departe despre " Explicatia halucinanta a PSD pentru amendamentul care scapa evazionistii de urmarire penala: E ca la viol " pe Ziare.com