EY: Conformarea voluntara, ultima sansa de evitare a impozitarii cu 16%

Atat contextul socio-politic local, cat si cel international vin constant cu noi elemente in vederea reglementarii acestui domeniu.Iar autoritatile din Romania au in plan dezvoltarea unei aplicatii care sa permita identificarea mult mai rapida a persoanelor fizice cu risc fiscal ridicat.Exista o multitudine de reforme internationale privind obligatia institutiilor financiare de raportare catre autoritati a informatiilor referitoare la rezidentii proprii, iar la nivelul Uniunii Europene au fost elaborate diverse directive privind schimbul automat de informatii intre autoritatile fiscale, cooperarea administrativa in ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatiile privind combaterea spalarii banilor etc.In scopul verificarii persoanelor fizice, a fost infiintata, in anul 2011, Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice.De asemenea, potrivit unui prim proces de selectie stabilit de aceasta Directie, urmatoarele persoane fizice pot deveni subiect de control: asociati/actionari care au imprumutat firme cu cel putin 200.000 lei; persoane fizice ce achizitioneaza bunuri sau imobile in valoare de cel putin 70.000 euro; persoane fizice ce detin depozite bancare de cel putin 150.000 lei/an; persoane fizice care au cumparat autoturisme in valoare de cel putin 25.000 euro.Prin urmare, presiunea pe declararea veniturilor persoanelor fizice este foarte mare, autoritatile avand la dispozitie instrumentele necesare pentru a le verifica. In eventualitatea in care veniturile nu pot fi justificate de catre contribuabilii vizati, atunci acestea vor fi impozitate cu 16%.Totusi, Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019, privind instituirea unor facilitati fiscale, recent publicata, incurajeaza din punctul nostru de vedere conformarea voluntara a persoanelor fizice.Concret, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 ar avea obligatii principale restante administrate de ANAF pot beneficia de anularea dobanzilor, a penalitatilor si tuturor accesoriilor aferente acestor datorii principale.Atentie, insa, orice demers din partea persoanei fizice in acest sens trebuie realizat pana la data de 15 decembrie 2019.Procedura de aplicare a acestei Ordonante, care trebuia sa fie aprobata in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia, a fost, pana la urma, aprobata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3126/2019, in vigoare din data de 27 septembrie 2019.De asemenea, acum cateva zile, ANAF a emis un document denumit " Anularea unor obligatii accesorii Ordonantei Guvernului nr. 6/2019", care explica conditiile si procedura de urmat pentru anularea accesoriilor.Pentru persoanele fizice, care nu si-au declarat veniturile, ar fi recomandat sa le declare acum, pana la termenul de 15 decembrie, pentru a intra sub incidenta Ordonantei, intrucat sansele de a asista in viitor la o noua Ordonanta care vizeaza conformarea fiscala sunt reduse.Este clar ca acele persoane care amana sa-si declare veniturile, in cazul in care sunt identificate si verificate imediat dupa sfarsitul anului 2019, vor suporta rigorile legii fara a beneficia de vreo "oferta" financiara din partea ANAF.