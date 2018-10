Finantele au decis sa creasca accizele inainte de vreme - ce produse s-ar putea scumpi, din nou, din 2019

In mod normal, potrivit Anexei 1 din Codul Fiscal, accizele la carburant ar fi trebuit sa ramana neschimbate pana in anul 2022. In realitate, insa, Ministerul de Finante se pregateste sa majoreze accizele inca din 2019, potrivit unui document facut public recent.Spre exemplu, potrivit legii, acciza pentru benzina fara plumb ar fi trebuit sa ramana si in anii urmatori la nivelul de 1.976,36 lei/1000 de litri. Potrivit noilor planuri ale Finantelor, insa, aceasta acciza ar urma sa se majoreze cu peste 3%, pana la 2.038,62 lei/1000 litri.La prima vedere, nu pare o scumpire insemnata. In realitate, insa, majorarea accizei ar putea duce la scumpirea litrului de carburant, la pompa, cu sume cuprinse intre 7 bani si 10 bani. Pentru un proprietar de Dacie Logan, de exemplu, asta va insemna ca un plin de benzina va costa cu pana la 6 lei in plus, din 2019.O societate care transporta marfa, insa, va plati, in medie, cu 15 lei in plus pentru plinul fiecarei masini mari folosite. Iar asta l-ar putea face sa-i perceapa clientului sau - sa spunem, un supermarket - tarife mai mari pentru livrarea marfurilor. La randul sau, cheltuind in plus, magazinul isi va recupera cheltuielile in plus scumpind produsele de la raft.O crestere neplanificata de acciza va avea loc si la alcool, in 2019. Astfel, pentru bere, spre exemplu, acciza va creste de la 3,3 lei/hectolitru la 3,4 lei/hectolitru.Ministerul Finantelor sustine ca va majora aceste accize in baza Legii 277/2015, care stabileste ca nivelul accizelor poate fi armonizat cu cel al inflatiei.Profesorul Bogdan Glavan: Nu poti majora un bir pentru ca a crescut altulProfesorul de economie Bogdan Glavan sustine insa ca, inainte de toate, principiul care sta la baza majorarii accizelor este gresit."Orice impozit pe care il pui trebuie sa aiba un scop precis. Banii stransi din impozit trebuie folositi la ceva. La noi, se vorbeste despre cresterea accizei la carburanti, sa spunem. Dar nu e prevazut nimic in lege despre destinatia banilor. Iar asta inseamna ca se pot pune impozite pentru orice scop", a explicat Bogdan Glavan, pentru Ziare.com.Expertul ...citeste mai departe despre " Finantele au decis sa creasca accizele inainte de vreme - ce produse s-ar putea scumpi, din nou, din 2019 " pe Ziare.com