Firea vrea sa majoreze impozitele si taxele din Bucuresti, din cauza inflatiei

Cladiri si terenuriPentru cladirile cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida, care beneficiaza de instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire, valoarea impozabila ar urma sa creasca de la 1.013 lei/metru patrat la 1.060 lei/metru patrat.Pentru cladirile cu pereti exteriori din lemn, piatra naturala, caramida nearsa, care beneficiaza de instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire, valoarea impozabila ar urma sa creasca de la 304 lei/metru patrat la 318 lei/metru patrat.Valoarea impozabila va creste si pentru terenurile amplasate in intravilan: zona A (de la 10.488 lei/metru patrat la 10.970 lei/metru patrat), zona B (de la 8.709 lei/metru patrat la 9.110 lei/metru patrat), zona C (de la 6.583 lei/metru patrat la 6.886 lei/metru patrat), zona D (de la 4.505 lei/metru patrat la 4.712 lei/metru patrat).Pentru terenuri inregistrate in registrul agricol, valoarea impozabila ar urma sa fie majorata cu 1-2 lei/metru patrat, in functie de categorie.MasiniPentru autoturismele inmatriculate cu capacitate cilindrica intre 1.601 - 2.000 centimetri cubi inclusiv, impozitul va creste de la 18 la 19 lei/200 centimetri cubi.Pentru autoturismele cu capacitate cilindrica intre 2.001 - 2.600 centimetri cubi inclusiv, impozitul va creste de la 73 la 76 lei/200 centimetri cubi, pentru capacitate cilindrica intre 2.601 - 3.000 centimetri cubi, impozitul va creste de la 146 la 153 lei/200 centimetri cubi, iar pentru capacitate cilindrica de peste 3.001 centimetri cubi, impozitul va creste de la 294 la 308 lei/200 centimetri cubi.Pentru autobuze, autocare, microbuze cresterea va fi de la 24 la 25 lei/200 centimetri cubi.Diverse taxe si certificariTaxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate va creste de la 13 la 14 lei, taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice va creste de la 11 la 12 lei, taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare de la 17 la 18 lei, taxa pentru eliberarea atestatului de producator de la 70 la 73 de lei.Taxele pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurare ...citeste mai departe despre " Firea vrea sa majoreze impozitele si taxele din Bucuresti, din cauza inflatiei " pe Ziare.com