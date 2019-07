De azi, firmele care sponsorizeaza ONG-uri pot deconta mai mult din cifra de afaceri

Legea 156/2019, care schimba Codul Fiscal, a fost publicata in Monitorul Oficial, astfel ca pentru platitorii de impozit pe profit se imbunatatesc facilitatile fiscale acordate pentru efectuarea de sponsorizari.Mai exact, procentul din cifra de afaceri in care se pot efectua sponsorizari, prin care se reduce impozitul pe profit de plata, creste de la 0,5% la 0,75%.Desigur, se pastreaza conditia cumulativa de a nu se depasi 20% din impozitul pe profit datorat la plata.Restul reglementarilor aplicabile sponsorizarilor raman nemodificate, in sensul ca sponsorizarile reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit si pot fi efectuate sponsorizari doar catre persoanele ce au acest drept, prevazut de Legea nr. 32/1994, cu modificari ulterioare.Astfel, pot fi beneficiari ai sponsorizarii persoane juridice ce au rol social, cum ar fi entitati fara scop patrimonial - asociatii si fundatii, institutii publice sau emisiuni de radio si televiziune. Sponsorizarea trebuie consemnata intr-un contract de sponsorizare.Cand se efectueaza o sponsorizare catre o unitate de cult sau o entitate fara scop patrimonial, pentru a se beneficia de facilitatile fiscale ale sponsorizarii, trebuie ca acesti beneficiari ai sponsorizarii sa fie inscrisi in Registrul cu beneficiarii de sponsorizari, tinut de autoritatea fiscala. Celelalte persoane juridice sponsorizate nu au aceasta obligatie.O persoana fizica poate primi sponsorizari doar daca este recunoscuta ca desfasurand activitate intr-un domeniu de interes social, iar recunoasterea este facuta de una dintre persoanele juridice amintite.Nu exista un document oficial de recunoastere, astfel apreciem ca poate fi folosit orice document scris, ce contine informatiile de recunoastere cum ar fi o adeverinta, o recomandare, o caracterizare etc.Pentru ajutorarea cu bani sau cu bunuri a persoanelor fizice care nu sunt recunoscute de astfel de entitati, se va utiliza instrumentul juridic al contractului de mecenat. Acesta trebuie semnat in forma autentica in fata notarului public.Efectul fiscal al contractului de mecenat este identic cu al sponsorizarilor efectuate in conditiile amintite.Nota: beneficiaza de aceleasi facilitati fiscale si contractele de acordare a unor burse scolare private sau de sponsorizare a unor biblioteci, in conditiile legislatiei privind bibliotecil ...citeste mai departe despre " De azi, firmele care sponsorizeaza ONG-uri pot deconta mai mult din cifra de afaceri " pe Ziare.com