Firmele din Romania trebuie sa descurce in 2018 tot haosul fiscal generat de Guvern. Statul le-a creat o multime de probleme, peste noapte, fara sa ofere niciun fel de solutii

Ce impact au noile modificari ale codului fiscal asupra business-urilor din Romania?

Tendintele la nivel global in 2018 au impact si in Romania

Consultantii fiscali asteapta o perioada de "asezare fiscala", anul acesta, insa nu pentru ca asta ar fi transmis sau facilitat guvernantii, ba din contra, ci pentru ca", a declarat, in cadrul celei de a XII-a editii a Conferintei anuale de fiscalitate EY.Modificarile aduse de Guvern modului in care este taxata munca in Romania reprezintadin intreaga tara. Din pacate, legislatia ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 nu ofera angajatorilor solutii pentru problemele ce au aparut deja in practica, cum ar fi in cazul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat.Modificari substantiale sunt aduse nu doar veniturilor de natura salariala, ci si celor din activitati independente. Desi acestea au trecut mai mult neobservate, cert este ca, incepand cu 1 ianuarie 2018,. Aceasta masura poate favoriza o migrare discutabila a fortei de munca de la contracte de angajare la forma de colaborare pe PFA.", spune Corina Mindoiu, Senior Manager in cadrul Diviziei de impozit pe venit si contributii sociale a EY Romania.Reguli noi au fost stabilite pentru plata TVA, deductibilitatea anumitor cheltuieli, dar si pentru regimul fiscal al microintreprinderilor. Astfel, toti platitorii de impozit pe profit care isi finanteaza, nu doar consumul, ci mai ales investitiile prin credite va trebui sa tina cont caIn incercarea de a adapta legislatia locala la cea europeana, au fost introduse si prevederi care reglementeaza relatia cu societatile straine controlate, pentru care vor fi necesare norme de implementare mai detaliate.", subliniaza", explicaClimatul fiscal international este, la randul sau, in continua schimbare, iar modificarile se concentreaza pe cresterea transparentei fiscale, pe de o parte, si pe alocarea si taxarea profitului in jurisdictia in care este substanta economica, pe de alta parte.Mai mult, este momentul crucial in care, adaptate la noua realitate economica. In acest context, la nivel european se are in vedere o abordare unitara, la care Romania va trebui sa adere, la fel ca si celelalte tari din Uniunea Europeana." declara