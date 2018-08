Senator PNL: Daca o tara din UE intra in faliment, celelalte nu ar trebui sa o salveze

Prin urmare, el spune ca modelul european are nevoie de o imbunatatire si are doua solutii.El propune ca statele UE, inclusiv tara noastra, sa isi limiteze datoria publica, prin includerea unei clauze "no bailout" in tratatele europene.In acest fel, daca un membru UE da faliment, atunci ceilalti sa nu se mai implice sa o salveze. Drept consecinta, tarile din blocul comunitar isi vor limita singure datoria publica, pentru ca liderii vor fi mai constienti de pericole, in conditiile in care plasa de siguranta va disparea."Astazi, UE si zona euro, sunt modele incomplete. Exista multe probleme, dar din punctul meu de vedere cea mai importanta este revizuirea Tratatului de la Maastricht. Teoretic, astazi in UE si zona euro se face monitorizarea deficitelor si a datoriei publice din exteriroul fiecarei tari si nu exista nicio clauza de salvare a unei tari de restul tarilor (bailout) in cazul unui faliment.Aceasta este teoria, dar stim foarte bine ca atunci cand a fost nevoie tarile din UE aflate in faliment au fost salvate cu banii cetatenilor din alte tari. Acesta este un exemplu care arata clar ca aceste reguli in UE trebuie sa fie revizuite. Asta nu inseamna ca trebuie inclusa o clauza de in tratat. Din contra. Eu as merge pe varianta in care este intarita clauza de . Oricum avem nevoie de o discutie serioasa in aceasta directie", a scris pe Facebook Florin Citu.Citeste si: Datoria externa a Romaniei a crescut galopant si se apropie de 100 de miliarde de euroIn plus, senatorul liberal propune cresterea rolului Consiliului Fiscal (CF), un organism independent, care deocamdata are cu precadere rol conslultativ.Dar daca acesta va primi noi atributii, cum ar fi estimarea impactul bugetar asupra economiei, atunci ar putea semnala problemele de stabilitate macroeconomica din timp pentru a putea fi corectate mai usor."O solutie, din punctul meu de vedere, o reprezinta intarirea rolului Consiliului Fiscal. Aceasta institutie trebuie sa primeasca atributii de estimare a impactului bugetului propus de un guvern asupra economiei pe termen mediu si lung. Acest lucru este important pentru ca analiza CF se face avand in vedere stabilitatea UE si a zonei euro, nu doar a Romaniei (cazul nostru) . Obiective superioare celor ale unui partid politic sau altul. Aceasta solutie este din pun ...citeste mai departe despre " Senator PNL: Daca o tara din UE intra in faliment, celelalte nu ar trebui sa o salveze " pe Ziare.com