Fiscul i-a luat in vizor pe romanii cu venituri din activitati independente: Ce ti se va intampla daca nu depui Declaratia Unica

Potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul ANAF, procedura se aplica "persoanelor fizice care aveau obligatia declararii venitului in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale, precum si a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, respectiv acelor persoane carora le-a fost stabilit din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil, pentru anii 2016 si 2017".IATA detalii despre Declaratia Unica, cine trebuie sa o depuna si ce trebuie sa faci daca ai depus deja una din declaratiile de venitProcedura de stabilire din oficiu a contributiei de asigurari socialeOrganul fiscal central competent identifica si intocmeste lista contribuabililor carorale-au fost emise si comunicate decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice in vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru veniturile din activitati independente, potrivit proiectului.Lista trebuie sa contina urmatoarele informatii:a) datele de identificare a persoanei fizice (cod numeric personal, nume si prenume,domiciliu fiscal);b) sistemul de impunere (impunere in sistem real, norme de venit);c) perioada din anul fiscal de referinta in care a realizat venituri pentru care datoracontributie de asigurari sociale.Potrivit proiectului, pentru contribuabilii din lista, se completeaza urmatoarele informatii, pe baza declaratiilor privind venitul realizat depuse pentru anul anterior sau a deciziilor de impunere privind platile anticipate, dupa caz:a) pentru contribuabilii care au desfasurat activitati impuse in sistem real - venitul realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din totalul veniturilor incasate a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului;b) pentru contribuabilii care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit - valoarea lunara a normelor de venit, obtinutac) pentru contribuabilii care si-au inceput activitatea in cursul anului fiscal - venitul estimat a se realiza ramas dupa scaderea din venitul brut estimat a cheltuielilor deductibile estimate, impartit la numarul de luni de activitate.Din lista se elimina contribuabilii pentru care venitul determinat este mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut