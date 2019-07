Fiscul intentioneaza sa publice "lista alba" a celor "mai buni" platitori de taxe

Totodata, "bunii platitori" urmeaza sa primeasca si facilitati fiscale la plata obligatiilor. ANAF nu precizeaza insa ce inseamna "buni platitori", daca sunt persoane fizice sau juridice, nici care sunt facilitatile de care vor beneficia.La capitolul "Sprijinirea conformarii la plata obligatiilor fiscale", se mentioneaza ca ANAF va initia modificarea legislatiei in vederea reglementarii prin Codul de Procedura Fiscala a posibilitatii publicarii unei "liste albe" a contribuabililor buni platitori, de o maniera similara cu cea a publicarii listei contribuabililor care inregistreaza obligatii restante de plata.Alte actiuni pentru incurajarea conformarii la plata vizeaza acordarea de facilitati fiscale pentru bunii platitori, urmand ca autoritatile sa stabileasca atat criteriile pentru definirea profilului contribuabilului ca "bun platitor", cat si categoriile de facilitati ce pot fi acordate acestora.Facilitatile urmeaza sa fie acordate dupa realizarea unui studiu de impact pe acest subiect.Cat priveste esalonarea la plata datoriilor, se are in vedere implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor de catre ANAF cu privire la respectarea planului de restructurare fiscala.Astfel, autoritatile fiscale vor notifica debitorul atunci cand se constata abateri de la indeplinirea planului de restructurare, actiuni menite sa conduca fie la modificarea termenelor de implementare, fie la ajustarea planului de restructurare.Totodata, autoritatile vor propune, in context, masuri si/sau solutii cu privire la abaterile constatate de la indeplinirea planului de restructurare.In data de 25 iunie, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a prezentat principalele propuneri ale restructurarii financiare. Ministerul de resort ia in calcul doua scenarii pentru acordarea unor facilitati fiscale, pentru datorii de peste si, respectiv, de sub un milion de lei."Este vorba de un cadru legislativ care propune un plafon de un milion de lei impartit intre persoane fizice si persoane juridice. Aceasta viitoare ordonanta se refera la masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, test ...citeste mai departe despre " Fiscul intentioneaza sa publice "lista alba" a celor "mai buni" platitori de taxe " pe Ziare.com