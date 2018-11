Consiliul National al FNSF s-a reunit in sedinta extraordinara pentru a analiza declaratiile publice privind reducerile de personal, "in conditiile in care sistemul fiscal de colectare si administrare a bugetului national al Romaniei are un deficit de aproximativ 3.700 de functionari publici, generat de lipsa angajarilor de aproximativ 7 ani", a anuntat luni Federatia, intr-un comunicat de presa."Deficitul de personal a generat un volum mare de munca care nu a putut fi acoperit prin acordarea de timp liber corespunzator, dar nici nu este platit in consecinta. (...)Pe langa personalul insuficient, sistemul fiscal din Romania se confrunta de o lunga perioada cu dotari materiale total insuficiente (calculatoare, softuri, etc) si conditii uneori improprii pentru desfasurarea activitatii (sedii insalubre, lipsa spatii arhivare etc.) ", au subliniat reprezentantii Federatiei.In perioada 8-10 noiembrie 2018, Consiliul National al FNSF a purtat discutii cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, aducandu-i la cunostinta ca exista premisele declansarii unui conflict de munca la nivel national, care poate duce la blocarea activitatii de colectare si administrare a veniturilor la bugetul statului, au mai mentionat reprezentantii Federatiei.Vezi si Directia Antifrauda ramane fara angajati - multi pleaca din cauza ca li s-a diminuat sporul de risc ...citeste mai departe despre " Fiscul le datoreaza propriilor angajati peste 17 milioane de lei pe luna, acuza sindicatele " pe Ziare.com