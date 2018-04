Declaratia 212 este un titlu de creanta fiscala si, potrivit Codului de Procedura Fiscala, acesta devine titlu executoriu la data la care se implineste scadenta sau termenul de plata prevazut de lege."Declaratia unica constituie titlu de creanta fiscala la data la care se implineste termenul de plata prevazut de lege. La expirarea termenului, in caz de neplata a obligatiilor fiscale, autoritatile fiscale vor putea initia actiuni de executare a datornicilor prin emiterea de somatii si titluri executorii conform Codului de procedura fiscala", a declarat Manuela Franciuc, consultant fiscal, pentru Avocatnet.ro.Executarea silita fiscala se face de catre executorii Fiscului, nu de catre executorii judecatoresti la care merge, de obicei, un privat care are de recuperat o creanta.Declaratia unica arata Fiscului exact ce trebuie sa recupereze de la contribuabil (la care se adauga apoi penalitati si dobanzi).Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica a fost publicata in 23 martie in Monitorul Oficial si, asadar, a intrat in vigoare.Iata care sunt cele mai importante modificari ale ordonantei privind Declaratia unicaContribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual.La mijlocul lunii martie, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani.Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe care il conduce ia in calcul crearea unui mecanism pentru a stimula plata in cursul acestui an pentru ca, afirma el, nu este vina contribuabilului ca statul nu a emis la timp decizia de impunere. ...citeste mai departe despre " Fiscul poate folosi Declaratia unica pentru a executa silit persoanele fizice mult mai repede " pe Ziare.com