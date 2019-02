Fiscul sustine ca va atinge gradul de colectare a impozitelor de 30%, in 2019

"Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asa cum stiti de altfel, pe zona contribuabililor care intampina dificultati in plata voluntara a obligatiilor fiscale a initiat o serie de modificari in sensul in care esalonarile sunt mai usor de accesat si astfel incercam sa venim in sprijinul contribuabililor cu probeleme temporare in asigurarea lichiditatilor necesare achitarii impozitelor si taxelor. De asemenea, cand vorbim de o crestere ne gandim foarte mult pentru anul 2019 sa accentuam administrarea contribuabililor aflati sub incidenta prevederilor Legii 85....Eu zic ca 30% vom incasa anul acesta. Si mai bine. Avem de unde", a spus Virgil Pirvulescu.El a spus ca in zona insolventelor se genereaza obligatii fiscale care nu se mai achita catre bugetul de stat si prin intermediul unor modificari legislative curente se incearca acordarea unei atentii in asa fel incat volumul impozitelor si taxelor colectate pe zona insolventelor sa fie mult mai mare.Virgil Pirvulescu a mentionat ca in acest moment ANAF-ul incearca si va reusi intr-un mod substantial sa elimine din piata persoane care prin actiunile lor genereaza dificultati in realizarea creantelor bugetare, iar unicul lor scop este de a eluda plata taxelor.El a declarat ca institutia are in vederea acordarea de bonificatii pentru contribuabilii corecti. De asemenea, contribuabilul va fi instiintat despre eventualele erori, iar prima data va avea loc o discutie cu el daca este o eroare de declarare si apoi se va ajuge la zona de mediere.In ceea ce priveste casele de marcat cu jurnal electronic, Dorul Dudas, director general in cadrul Ministerului Finantelor Publice (MFP), a spus ca monitorizarea la zi arata ca pana marti erau 463.000 de aparate noi in piata, 358.000 aparte fiscalizate prin atribuirea seriei fiscale unice pe apart si 273.000 aparate instalate in functiune. In piata exista 78 de modele de case de marcat care acopera toate sectoarele din economie."Estimam ca procesul de dotare, in primul rand, pentru ca noi trebuie sa ajungem dupa estimarile noastre undeva la 700.000-750.000 aparate instalate, se va finaliza pe la mijlocul acestui an. Dupa ce se finalizeaza aceasta etapa urmeaza sa discutam etapa conectarii si in a doua parte a acestui an apreciez ca vom fi pregatiti sa facem si aceasta conectare pentru ca sunt doua etape pe care trebuie sa le intelegem", a declarat Dorul Dudas.