Fiscul va primi de la o comisie controlala de Guvern lista de firme unde trebuie sa mearga in control

Cele doua institutii au incheiat un acord de coorperare care prevede ca, incepand cu luna ianuarie 2019, "CNSP va selecta contribuabilii care vor fi propusi pentru a fi cuprinsi in controalele intreprinse de ANAF in functie de domeniul de activitate, fluctuatia cifrei de afaceri si a celorlalti indicatori stabiliti de comun acord intre ANAF si CNSP".Analiza de risc are ca scop determinarea sectoarelor si societatilor unde exista riscuri fiscale potentiale, precizeaza documentul.Potrivit acordului, CNSP va transmite conducerii ANAF lunar situatia domeniilor si a societatilor comerciale care prezinta un grad ridicat de risc de evaziune fiscala. Trimestrial se va face o analiza comuna a rezultatelor si se vor aduce imbunatatiri metodologiei de analiza de risc, daca va fi cazul.ANAF va utiliza analiza de risc si informatiile transmise de catre CNSP pentru stabilirea programului actiunilor de control. Modalitatea de preluare si stabilirea concreta a actiunilor de control se realizeaza de catre ANAF cu comunicarea catre CNSP a considerentelor pentru care unele din propunerile CNSP nu au fost preluate.In masura in care pentru analiza de risc sunt necesare informatii sectoriale si microeconomice de la societati comerciale sau institutii publice, ANAF si CNSP vor colabora in vederea obtinerii acestora, in conformitate cu prevederile legale, se mai arata in acord.In cazurile in care din analizele de risc rezulta necesitatea realizarii unor actiuni de verificare si control complexe, cu participarea si a altor organisme abilitate, ANAF si CNSP propun guvernului luarea de decizii cu privire la modalitatile concrete de cooperare institutionala.Daca din analizele de risc sau din analizele de fundamentare ale CNSP, precum si din actiunile de control efectuate in baza analizelor de risc ale CNSP, rezulta necesitatea unor propuneri de ordin legislativ pentru reducerea evaziunii, ANAF si CSP colaboreaza pentru elaborarea proiectelor de acte normative si pentru promovarea acestora.ANAF se angajeaza sa transmita CNSP informatii cu privire la efectele obtinute in privinta reducerii evaziunii fiscale, in urma actiunilor de control la societatile comerciale propuse in analizele de risc ale CNSP.ANAF si CNSP colaboreaza pent ...citeste mai departe despre " Fiscul va primi de la o comisie controlala de Guvern lista de firme unde trebuie sa mearga in control " pe Ziare.com