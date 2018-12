Florin Citu: Guvernul vrea sa-i taxeze pe romanii care au beneficiat de educatie gratuita in Romania si au emigrat

Potrivit acestuia, se doreste taxarea romanilor care au studiat gratuit in tara si apoi au emigrat."Dragnea mai are o taxa pentru romani! Exact cum am spus: ARMAGHEDON! Ordonanta care a aruncat economia in haos este doar inceputul.Dragnea pregateste inca o taxa pentru romaniii care castiga ventiuri in alta tara. O taxa de "patriotism" sau "solidaritate". Inca nu s-au hotarat pe titlu. Dragnea si Valcov doresc sa-i taxeze pe romanii care au "benficiat" de educatie gratuita in Romania si au emigrat", scrie Florin Citu pe Facebook Senatorul PNL precizeaza ca noile masuri vor fi prezentate cu cateva zile inainte de votul pe buget."In acelasti timp Teodorovici vine cu o propunere concreta de limitare a dreptului la circulatie a Romanilor. Aceste masuri vor fi prezentate cu cateva zile inainte de votul pe buget. Revin cu detalii.Cine nu voteaza aceasta motiune, voteaza pentru Dragnea, Valcov, Dancila si pentru instauraea unui regim socialist totalitar in Romania!", completeaza Citu.Amintim ca, Florin Citu avertizase inca de ieri dimineata ca guvernul pregateste o ordonanta de urgenta "care va dinamita tot sectorul privat"."ARMAGEDON pentru sectorul privat! In sedinta de guvern de maine Dragnea si Valcov, sustinuti de Teodorovici si ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat si marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare.Ordonanta are peste 60 de articole, fiecare articol cu o noua taxa pentru fiecare sector din economie!!!", a scris marti dimineata Florin Citu pe Facebook.Zeci de modificari fiscale si financiare de la 1 ianuarie 2019Ulterior, marti seara, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut o declaratie de presa in care a anuntat ca pana la finalul anului va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va cuprinde mai multe masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019.Una dintre masuri prevede majorarea taxelor pentru firmele din energie si telecom."In energie si telecomunicatii, se majoreaza taxele ANCOM si ANRE la 3%", a precizat Teodorovici.Mai exact, aceasta taxa este de 3% din cifra de afaceri realizata de firmele din domeniul energiei electrice si termice, pre ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Guvernul vrea sa-i taxeze pe romanii care au beneficiat de educatie gratuita in Romania si au emigrat " pe Ziare.com