Florin Citu: Orlando a mintit. Cei care depun mai devreme Declaratia unica nu primesc reducere

Potrivit acestuia, in buget nu au fost incluse sumele aferente pentru acordarea reducerii de 5% din impozitul pe venit."Gainarie marca Orlando. Orlando este disperat. Nu mai stie cum sa acopere gaura la buget. Cea adevarata de 5% din PIB. Asa ca a dat un OUG si cei care depun declaratia unica mai devreme primesc o reducere de 5% din impozitul pe venit. S-a dus pe la toate televiziunile #fakenews si a garantat ca cei care depun declaratia mai devreme beneficiaza de reducere.Bineintles ca a mintit. Vorbim de Orlando si de PSD. Inteleg ca sunt romani care au crezut si aceasta gainarie a lui Orlando. Oamenii au avut incredere in el si acum isi dau seama ca au fost inselati. Cum de l-au crezut, nu-mi pot imagina. Pur si simplu Orlando nu a inclus in buget banii pentru reducere. ANAF, oamenii lui Orlando, spun ca ei nu dau nimic inapoi si arata cu degetul spre legea bugetului. Va dati seama cat este de mare gaura daca fac astfel de gainarii?", scrie Florin Citu pe Facebook Senatorul atrage atentia ca si bugetul de pensii este pe deficit si ca vor urma imprumuturi record pe pietele externe."Adio bani de pensii si salarii. Nu sunt inclusi in buget. Dupa primele luni bugetul de pensii este pe deficit desi in legea bugetului este surplus. Urmeaza imprumuturi record pe pietele externe", subliniaza Florin Citu.Ziare.com a trimis o solicitare catre ANAF pentru a afla daca persoanele care depun mai devreme Declaratia unica mai primesc o reducere de 5% din impozitul pe venit, iar in momentul in care primim un raspuns oficial il vom comunica.Declaratia unica si Declaratia 230, prin care romanii pot dona o parte din impozitul pe venit, pot fi depuse pana pe 31 iulie. Termenul initial era 15 martie dar a fost prelungit prin ordonanta de urgenta.Cine trebuie sa depuna Declaratia unicaPotrivit prevederilor Codului Fiscal, Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Formularul se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.