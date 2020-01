Florin Roman vrea schimbarea Codului Fiscal: ANAF sa blocheze doar sumele datorate statului si sa ridice poprirea imediat dupa plata

Mai exact, Florin Roman vrea ca ANAF sa nu le mai popreasca romanilor toate conturile si sumele pe care le detin la banci, pentru o datorie oricat de mica. Dimpotriva, ANAF ar urma sa popreasca exact sumele pe care romanul nu le-a platit la timp catre stat.In plus, ANAF ar urma sa ridice popririle in cel mult 24 de ore de la momentul in care romanul si-a achitat obligatiile restante, nu in cateva zeci de zile, cum se intampla acum.Iata cum explica Florin Roman acesta initiativa a sa:"Voi depune maine la Parlamentul Romaniei o propunere legislativa de modificare si completare a Codului de Procedura Fiscala, astfel incat ANAF va avea obligatia expresa de a ridica imediat popriile pe conturi bancare ale debitorilor, in situatia in care contribuabilii si-au achitat datoriile scadente.In timpul guvernelor PSD, ANAF putea pune poprire pe toate sumele detinute in conturi de un contribuabil chiar daca datoria era si de 10 sau 100 de ori mai mica, iar stingerea debitului nu conducea automat la o solicitare din partea ANAF de a ridica poprirea.Unui contribuabil persoana fizica, de exemplu, care ar fi avut un debit foarte mic i se blocau automat toate conturile din banci si toate sumele, iar cetateanul trebuia sa se prezinte personal la directia de finante, sa ridice dovada ca si-a stins datoria si sa umble pe drumuri pe la banci, sa stea la cozi si demonstreze el insusi ca nu mai are datorii. Era o intreaga nebunie pentru oricine dorea sa-si deblocheze cardurile si conturile bancare. O adevarata bataie de joc si timp pierdut pe la ghisee, desi autoritatile publice sunt platite ca sa ne faca viata mai usoara. Ca sa nu mai vorbim despre firmele carora le-a fost platita cu luni de zile intarziere returnarea de TVA , fiind in imposibilitate de a-si plati datoriile fiscale, nu din rea-credinta, ci tocmai din cauza statului rau-platitor.Proiectul legislativ pe care il depun maine instituie obligativitatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) ca, in termen de cel mult 24 de ore de la stingerea debitului, sa informeze bancile si sa solicite ridicarea imediata a popririi pentru conturile blocate. Acesta este inca un pas catre normalitate, un semn de respect la adresa contribuabilului care plateste din rezultatul muncii sale taxe si impozite la bugetul de ...citeste mai departe despre " Florin Roman vrea schimbarea Codului Fiscal: ANAF sa blocheze doar sumele datorate statului si sa ridice poprirea imediat dupa plata " pe Ziare.com