Foame mare de bani: ANAF va face mai multe controale la firme si pregateste o serie de schimbari

Asadar, ANAF vrea sa modifice criteriile analizei de risc, sa creasca numarul de controale la firmele mari si mijlocii, mai ales in Bucuresti, inclusiv prin delegari de competenta catre alte structuri de inspectie fiscala, se arata intr-un document al Ministerului Finantelor analizat de Profit.ro.Totodata, Fiscul vrea sa introduca un sistem de proceduri care sa fie utilizat de inspectorii fiscali si care sa conduca la un tratament unitar in ce priveste solutionarea diverselor situatii intalnite in controale.In ceea ce priveste analiza de risc, ANAF spune ca vrea sa o imbunatateasca pe cea referitoare la impozitul pe profit (cu accent pe tranzactiile intre persoane afiliate) si taxa pe valoarea adaugata.Printre criteriile de risc care vor fi utilizate pentru efectuarea analizei in vederea stabilirii nivelului de risc se numara:neconcordante privind diferentele de taxa pe valoarea adaugata pentru anii 2017/2018;neconcordante intre impozitul pe profit declarat in situatiile financiare anuale si cel declarat in Declaratia privind impozitul pe profit (D101); livrari intracomunitare catre contribuabilii care au CIF invalid;tranzactii privind livrarile/achizitiile facute pe teritoriul national de contribuabilii care nu au declarate conturi bancare;contribuabilii care efectueaza operatiuni de import si la care taxa pe valoarea adaugata colectata este mai mica decat taxa pe valoarea adaugata platita in vama;tranzactii intre persoane afiliate - analiza preturilor de transfer.Un alt obiectiv al ANAF pentru perioada urmatoare este sa imbunatateasca rezultatele inspectiilor fiscale prin selectarea si programarea pentru inspectie fiscala a unui numar mai mare de contribuabili mari si mijlocii, inclusiv prin acordarea de delegari de competenta altor structuri de inspectie fiscala.