FP: Nu cumva Guvernul mai mult pierde decat castiga prin noile masuri fiscale?

Pilonul II de pensii private risca sa fie distrus, iar sustenabilitatea pensiilor viitoare devine incerta. Aceasta masura specifica va avea un impact foarte grav asupra pietei de capital locale, a carei crestere a fost constant sustinuta de catre fondurile private de pensii in ultimii ani. Daca va fi adoptata, masura va intarzia pe o perioada nedefinita promovarea Romaniei la statutul de piata emergenta.

Plafonarea pretului la gaze la 68 RON /MWh incalca in mod flagrant legislatia nationala in vigoare, cat si obligatiile asumate de Romania ca stat membru al Uniunii Europene de a respecta principiile pietei libere si de a liberaliza piata gazelor naturale. Independenta energetica a Romaniei va fi pusa in pericol, iar tara s-ar putea afla in situatia de a se baza pe surse externe de gaze naturale, la preturi mai mari, asupra carora Guvernul nu va avea niciun control.

Taxa de 3% pe cifra de afaceri a companiilor din sectorul energetic va conduce la insolventa multor asemenea companii si concedieri in masa, iar siguranta intregului sistem energetic din Romania va fi grav periclitata.

Din punctul de vedere al Fondului Proprietatea, consecintele severe ale acestor masuri includ:Comentand pe marginea proiectului de OUG, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea a declarat:"Daca vor fi adoptate, masurile propuse vor avea implicatii negative semnificative cu efect de domino asupra intregii economii, vor pune in pericol cresterea economica a tarii si vor izola Romania de mediul de afaceri international. In plus, multe dintre aceste masuri vor fi suportate de fapt de consumatorii finali, prin cresterea preturilor la energie si a costurilor de creditare. Predictibilitatea si transparenta procesului legislativ, precum si analizarea atenta a impactului financiar si economic, sunt vitale in cazul unor masuri cu efecte atat de ample. Stam practic pe o bomba cu ceas si solicitam Guvernului sa o dezamorseze de urgenta prin retragerea proiectului de OUG."Johan Meyer a adaugat: "".Fondul Proprietatea solicita Guvernul sa ia in considerare consecintele dezastruoase ale acestor masuri si sa retraga intregul pachet de masuri. Fondul Proprietatea recomanda ca orice propuneri viitoare sa fie facute dupa consultari adecvate si transparente cu intregul mediu de afaceri si partenerii sociali.