Gabriel Biris, despre amnistia fiscala: Hotul striga hotii! Milioane de cetateni sunt fraieri ca respecta legea?

"Am criticat de multe ori tendinta de a face legi fiscale plecand de la premisa ca toti contribuabilii sunt hoti. ROI, 088, registrul inactivilor, plata TVA la incasarea facturii obligatorie, regimul microintreprinderilor obligatoriu, split TVA, sunt doar cateva exemple de astfel de legi...Evident, hotul striga hotii!Acum vad o alta manifestare a acestei tendinte, aceea de a pleca de la premisa adanc insurubata in capul multor politicieni ca toti suntem hoti - nu numai ei, si de a propune o amnistie si pentru cetatenii contribuabili, probabil la pachet cu mult negata amnistie a faptelor de coruptie... Mai oameni buni, ati inebunit?", a scris Gabriel Biris pe Facebook Acesta se intreaba care ar fi scopul unei astfel de decizii."Voi credeti ca puteti da o amnistie fiscala ca sa spaguiti contribualilii in ideea ca atunci va fi mai usor acceptata o amnistie in penal???", a continuat consultantul.Biris sustine ca o astfel de masura ar distruge capacitatea de colectare a ANAF si ca in acest fel vor fi din ce in ce mai multi oameni care nu vor mai plati ceea ce trebuie la stat."Voi intelegeti cat de mult rau face chiar si discutia despre acest subiect?Voi intelegeti ca distrugand capacitatea de colectare, distrugeti chiar STATUL, care asa se finanteaza? Inclusiv coruptia, tot de aici se finanteaza...Cum sa vii sa spui ca ierti pe toti care nu si-au platit impozitele? Sa vii sa imi spui mie si altor milioane de cetateni contribuabili ca suntem fraieri ca respectam legea?", a punctat el.Biris a precizat ca sustine un "moment zero", dar nu realizat in acest fel."Sustin cu tarie un 'moment zero', dar facut cu onestitate. Punem totul pe masa, facem ordine, platim ce am 'uitat' sa platim, ne achitam datoriile si mergem mai departe. Daca insa se repeta, statul te arde! De asta am propus un astfel de 'moment zero' in proiectul de OUG care a dus in final la demisia mea! Declaratie initiala de patrimoniu, 16% pt ce declari voluntar, dar 75% pentru ce nu iese la socoteala dupa "momentul zero". Bag seama ca PSD (care tot de acolo a luat si transferul contributiilor) avea alte planuri: stergem cu buretele trecutul, gratis, dupa care hotul prins plateste 10%, ca negustorul cinstit...