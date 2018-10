"In ceea ce priveste acordarea bonificatiilor, termenele de plata si deciziile de impunere ce privesc impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice, se va acorda o bonificatie de 10% pentru plata anticipata a unor obligatii fiscale, atat cele aferente anului 2017, cat si cele aferente anilor anteriori", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei conduse de premierul Viorica Dancila.Potrivit acestuia, ANAF va trimite notificari catre contribuabili cu termenul de plata."In perioada urmatoare, ANAF va emite notificari catre contribuabili cu termen de plata 30 iunie 2019, contribuabilii care vor primi decizia de impunere in luna noiembrie a acestui an vor beneficia de bonificatia de 10% daca isi achita obligatiile pana la data de 15 decembrie 2018, iar acei contribuabili care vor primi decizie de impunere la inceputul anului 2019 vor beneficia de bonificatia de 10% daca isi achita obligatiile in avans pana la 31 martie 2019", a explicat purtatorul de cuvant al Guvernului.Citeste si:Olguta Vasilescu: Patronii care nu platesc contributiile comit o infractiuneGuvernul a lasat parchetele fara bani! Nu mai sunt fonduri pentru contributiile catre ANAF sau autopsiile in caz de omor ...citeste mai departe despre " Guvern: Bonificatie de 10% la plata anticipata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale " pe Ziare.com