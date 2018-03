Guvernul a adoptat Declaratia unica. Teodorovici anunta bonificatii de pana la 10% pentru bun-platnici si regim special pentru drepturile de autor

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica."Cei care au depus, de exemplu, doar Declaratia 600 trebuie sa depuna si Declaratia unica. Doar cei care le-au depus pe toate nu trebuie sa mai depuna acum Formularul unic", a declarat Teodorovici.Ministrul a explicat, din nou, ca aceasta masura inseamna reformarea ANAF si ca ajuta atat contribuabilii, cat si Fiscul."Este un pas important in ceea ce inseamna reformarea ANAF si stimulam contribuabilii. Daca depun Declaratia unica pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit platit integral pana la 15 martie 2019, reprezentand obligatiile fiscale anuale pentru anul 2018.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018. Deci ei pot avea in total 10% reducere", a precizat Teodorovici.In ceea ce priveste drepturile de autor, ministrul de Finante a precizat ca vor avea un regim special."In cazul drepturilor de autor, am mers pe ideea stopajului la sursa si scutirea celor care sunt si salariati a obligatiilor de plata pentru CAS si CASS. Este o abordare care a mai fost, este o abordare normala si este de bun augur celor care sunt vizati de acest nou mecanism", a spus Teodorovici.Intrebat daca agentiile fiscale din tara sunt pregatite pentru noul sistem, Teodorovici a explicat ca fiecare birou al Fiscului la nivel judetean va avea o unitate care va avea obligatia sa indrume metodologic fiecare contribuabil care are intrebari pe aceasta tema.Totodata, la nivelul fiecarui consiliu local, va exista o persoana responsabila cu acest subiect.Declaratia unica va reuni sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Proiectul ordonantei a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante saptamana trecuta.Citeste mai multe despre declaratia unica:Finantele au publicat OUG care vizeaza un milion de romani: Include bonusuri pe care contribuabilii si le calculeaza singuriCAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor. Cei cu PFA isi calculeaza singuri - proiect de OUG ...citeste mai departe despre " Guvernul a adoptat Declaratia unica. Teodorovici anunta bonificatii de pana la 10% pentru bun-platnici si regim special pentru drepturile de autor " pe Ziare.com