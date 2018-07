Guvernul a prelungit termenul de depunere a Declaratiei Unice

"Pentru depunerea online a declaratiei unice in termenul acesta prorogat se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si platit integral pana la 15 martie 2019.Cu alte cuvinte, toate acele modificari facute de Guvern in acest an raman in vigoare, doar ca termenul se proroga pana la 31 iulie", a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.Cum se pot depune formulareleExista mai multe metode prin care se poate depune Declaratia Unica: online, atat prin intermediul Spatiului Privat Virtual (SPV), cat si prin intermediul portalului e-guvernare.ro, direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.Cei care aleg formularul electronic inteligent al Declaratiei Unice disponibil in Spatiul Privat Virtual (SPV) pot depune documentul pe baza de nume utilizator si parola, sau cu certificat digital calificat.Formularul calculeaza automat cuantumul impozitelor si contributiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF in sectiunea "Spatiul Privat Virtual", rubrica Descarcare declaratii.Ministerul de Finante sustine ca a transmis, prin posta, fiecarui contribuabil o scrisoare personalizata, care contine parola pentru a accesa mediul online pentru a-si depune declaratia online.Declaratia unica reuneste sapte declaratii:Declaratia 200 (veniturile realizate din Romania); Declaratia 201 (veniturile realizate din strainatate); Declaratia 220 (venitul estimat/norma de venit); Declaratia 221 (normele de venit pentru agricultura); Declaratia 600 (stabilirea contributiilor de pensii - CAS - si sanatate - CASS - datorate statului); Declaratia 604 (stabilirea CASS pentru persoanele fara venituri); Declaratia 605 (cererea de stopare a platii CASS pentru persoanele fara venituri)Principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din:activitati independente;cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;piscicultura si/sau silvicultura;transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurul ...citeste mai departe despre " Guvernul a prelungit termenul de depunere a Declaratiei Unice " pe Ziare.com