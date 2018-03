Guvernul a simplificat modalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu

"Se elimina obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, pentru ca organul fiscal are posibilitatea de a verifica informatiile respective, inscrise de contribuabil in cerere, in baza de date pe care o detine sau la care are acces", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu.El a mai spus ca Executivul a aprobat si celelalte prevederi din ordonanta de urgenta, anuntate de premierul Viorica Dancila la incepul sedintei de guvern.Este vorba despre reducerea accizei la motorina pentru transportatorii de marfuri si persoane, dar si posibilitatea ca microintreprinderile sa poata sponsoriza ONG-urile certificate ca fiind furnizori de servicii sociale."Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o ordonanta de urgenta o serie de masuri in sprijinul ONG-urilor furnizoare de servicii sociale. Microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditati la cel putin un serviciu social licentiat vor beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe venitul microintreprinderilor pana la nivelul de 20% din impozitul pentru trimestrul in care au fost inregistrate cheltuielile respective.Se majoreaza de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donata pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.Ordonanta de urgenta introduce o noua regula fiscala potrivit careia microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit prin indeplinirea a doua conditii: un nivel de capital social minim de 45.000 de lei, aproximativ 10.000 de euro, sau care au cel putin doi salariati", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Citeste si:Cererile pentru restituirea taxei auto se pot depune doar pana pe 31 augustCum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa autoTaxa auto nu va fi de 3.000 de euro, sustine ministrul Mediului: Lucram la un calcul din care sa inteleaga ceva cetatea ...citeste mai departe despre " Guvernul a simplificat modalitatea de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu " pe Ziare.com