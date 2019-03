Guvernul a stabilit: 25 august, primul termen de plata a taxei pe activele bancare

"Taxa este anuala, platita semestrial, de catre institutiile bancare, si reprezinta produsul dintre baza de impozitare si cota de taxare, iar suma rezultata se reduce conform celor doua criterii de ajustare. 25 august este termenul de plata al taxei pe active, calculata la nivelul primului semestru, iar regularizarea taxei pe active se realizeaza pana la 25 august inclusiv a anului viitor", a explicat ministrul Finantelor.Taxa pe active nu se plateste daca institutiile bancare inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul semestrului, respectiv la sfarsitul anului pentru care se datoreaza taxa. De asemenea, taxa nu se plateste de catre institutiile bancare pentru care BNR a impus restrictii de creditare, pentru perioada in care opereaza restrictia, sau pentru aceste institutii care au indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii sau tinta de diminuare a marjei de dobanda sau daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este de cel putin 100%."Dorinta noastra este de a creste intermedierea financiara, de a reduce costurile de refinantare pentru populatie la creditele in lei, acest nou indice de referinta categoric se aplica noilor credite, se aplica contractelor in derulare atunci cand se face o solicitare de refinantare, si se aplica si contractelor in derulare fara cerere de refinantare, cu acordul partilor, pentru ca aceasta este procedura legala corecta", a sustinut Teodorovici.Ministrul Finantelor a precizat ca modificarile Ordonantei 114 au acceptul Bancii Nationale a Romaniei, iar Banca Centrala Europeana a fost informata cu privire la acest subiect."Pe intregul set de propuneri exista acceptul, avizul Bancii Nationale centrale, exista consultarea derulata cu toti actorii din piata - Asociatia Romana a Bancilor, a fost informata si Banca Central Europeana, care nu a dat un aviz - eu am spus ca am informat aceasta banca centrala - dar avand in vedere ca nu dorim, ca si Guvern, sa taxam bancile, si avand in vedere avizul Bancii Nationale centrale, s-a decis in Guvern sa aprobam aceasta ordonanta de urgenta, stiind foarte clar ca si avizul de la Banca Central Europeana va fi unul favorabil", a subliniat seful de la Finante.Potrivit modificarilor adoptate vineri in Guvern, dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului."In primul rand, referitor la indicele de referinta ROBOR, stabilit pentru creditele cu dobanda variabila acordate in lei, potrivit prevederilor ordonantei Guvernului 50/2010 si respectiv 52/2016, prin noua formula a OUG, cu amendamentele de astazi, nu mai exista discutii cu privire la manipularea ROBOR. Proiectul prevede inlocuirea indicelui de referinta ROBOR din formula de calcul a dobanzilor din contractele de credit denominate in lei cu rata variabila de dobanda cu un indicator calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare. Indicatorul propus are in vedere rata de dobanda calculata, ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara si care se publica, pentru fiecare zi lucratoare, pe site-ul BNR. Indicatorul respectiv va fi calculat la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice, astfel determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator datelor calculate", a explicat ministrul Finantelor.El a mentionat, de asemenea, ca, incepand cu data de 2 mai 2019, noul indice de referinta se aplica exclusiv creditelor nou acordate populatiei, precum si refinantarii creditelor aflate in derulare."Va fi decizia fiecarui client care are un imprumut in lei sa faca sau nu o solicitare de refinantare, la cererile formulate pentru refinantarea creditelor in derulare, sau pentru modificarea contractelor in derulare, institutiile bancare raspund in termen de maxim 60 de zile de la data solicitarii formulate de clienti", a mai spus Eugen Teodorovici.Taxa pe active financiare nete va fi aplicata in functie de cota de piata a bancilor si va varia intre 0,4% pe an, pentru institutiile cu o cota de piata mai mare sau egala cu 1%, si 0,2% pe an pentru cele cu o cota de piata sub 1%.Taxa pe active se va calcula prin aplicarea cotelor prevazute asupra bazei impozabile reprezentata de activele financiare nete ale institutiei bancare existente in sold la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa, potrivit evidentei contabile, din care se scad urmatoarele active financiare: numerarul; solduri de numerar la banci centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; expuneri neperformante la valoare neta; titluri de datorie emise de administratii publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite si avansuri acordate administratiilor publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate de institutiile de credit sectorului neguvernamental purtatoare de garantii primite din partea administratiei publice centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; credite acordate institutiilor de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la institutii de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la institutii de credit si creante atasate, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; operatiuni reverse repo si titluri luate cu imprumut, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante.Taxa se va putea reduce cu 50% in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este egala sau mai mare decat tinta de crestere a creditarii si cu pana la 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor este mai mica decat tinta de crestere a creditarii.De asemenea, taxa se va reduce si pentru diminuarea marjei de dobanda, respectiv cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza, se situeaza sub nivelul marjei de referinta a dobanzii, sau in cazul in care diminuarea marjei de dobanda este egala sau mai mare decat tinta de diminuare a marjei de dobanda, si cu pana la 50%, in cazul in care diminuarea este sub tinta de diminuare a marjei de dobanda, reducerea fiind calculata proportional.Pentru anul 2019, pentru fiecare institutie bancara, tinta de crestere a creditarii este de plus 8%, tinta de diminuare a marjei de dobanda este de minus 8%, iar marja de referinta a dobanzii este de 4 puncte procentuale.Nu sunt supuse taxei pe active institutiile bancare care inregistreaza pierdere contabila, inainte de calculul taxei pe active, la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa.Contribuabilii nou infiintati in cursul anului datoreaza taxa pe active incepand cu anul urmator.Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis, prin Ordonanta de Urgenta 114, impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2%, contributie numita initial de autoritati "taxa pe lacomie".