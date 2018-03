"Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o noua reglementare, sa vina in sprijinul contribuabilului. Persoanele fizice care platesc impozit pe venit, CAS si CASS vor completa o unica declaratie, nu 7, e o simplificare majora. Declaratia se depune o singura data pe an. Pentru anul acesta, termenul de depunere este 15 iulie, iar plata contributiilor sa fie facuta pana pe 31 martie 2019.Impozitul pe venit va fi platit la venitul estimat pentru anul curent, evaluarea pentru incadrarea ca platitor CAS si CASS se face pe venitul estimat pe anul curent. Noua reglementare va permite si depunerea prin mijloace electronice a declaratiei unice. Cetatenii vor petrece mai putin timp pentru a-si indeplini obligatiile fiscale, iar ANAF va lucra mai eficient si cu costuri mai mici", a anuntat premierul la inceputul sedintei de guvern.Dancila a precizat ca, dupa sedinta, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va oferi mai multe detalii si va raspunde tuturor intrebarilor jurnalistilor pe acest subiect.Declaratia unica va reuni sapte declaratii, respectiv D200, D201, D220, D221, D600, D604 si D605. Proiectul ordonantei a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante saptamana trecuta. Raman, insa, niste neclaritati in ce priveste modul in care vor fi calculate si facute platile, intrebari la care speram ca va raspunde astazi ministrul Teodorovici.Citeste mai multe despre declaratia unica:Finantele au publicat OUG care vizeaza un milion de romani: Include bonusuri pe care contribuabilii si le calculeaza singuriCAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor. Cei cu PFA isi calculeaza singuri - proiect de OUG ...citeste mai departe despre " Guvernul aproba azi declaratia unica. Dancila: Simplificare majora pentru cetateni, eficienta pentru ANAF " pe Ziare.com