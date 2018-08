Guvernul ignora somatia CE privind taxa auto. Riscam sa ajungem in fata Curtii de Justitie a UE

Timpul s-a scurs, autoritatile romane au ignorat solicitarea Comisiei Europene, iar acum putem fi trimisi in judecata la CJUE.Horatiu Radu, fost agent guvernamental al Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, a declarat pentru Ziare.com ca declansarea acestei proceduri era fireasca. Asta pentru ca, afirma el, mai multe hotarari ale CJUE au stabilit ca taxele auto din Romania sunt discriminatorii, iar sumele incasate de statul roman trebuiau restituite cetatenilor."Procedura de infringement are doua faze prealabile: punerea in intarziere, care a fost declansata in luna mai, si avizul motivat. Daca Romania nu isi aliniaza legislatia si practica administrativa exigentelor Comisiei Europene, riscam sa fim dati in judecata la CJUE.Declansarea acestei proceduri este fireasca. Daca ne uitam putin in trecut, observam ca mai multe hotarari ale CJUE au constatat ca taxele auto din Romania, indiferent cum au fost ele denumite (taxa de poluare, timbru de mediu etc), au fost declarate discriminatorii. Prin urmare, sumele incasate trebuiau restituite de statul roman platitorilor cu dobanda legala.Din pacate, aceste sume nu au fost restituite imediat. Multi platitori au dat ANAF-ul si Administratia Fondului de Mediu in judecata si au castigat. Practica instantelor interne este foarte clara in acest sens", ne-a precizat Horatiu Radu.Autoritatea pentru Mediu spune ca banii sunt restituiti potrivit unei OUG din 2017Am intrebat Administratia Fondului pentru Mediu daca a dat curs solicitarii Comisiei Europene si a inceput rambursarea integrala si imediata a taxei auto, iar institutia ne-a precizat ca procedura de restituire a sumelor reprezentand taxele auto a fost reglementata prin ordonanta de urgenta 52/2017."Avand in vedere necesitatea reglementarii cadrului legal pentru instituirea unei proceduri de restituire a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule, ca urmare a Hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntate in Cauza C-586/14, Budisan, precum si a hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene pronuntate in cauzele C-288 ...citeste mai departe despre " Guvernul ignora somatia CE privind taxa auto. Riscam sa ajungem in fata Curtii de Justitie a UE " pe Ziare.com