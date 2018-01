Guvernul ii scuteste de impozit pe programatorii cu studii medii. Nicio solutie oficiala pentru cei cu facultate

Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii la facultate. Aproximativ 15.000 de programatori in plus fata de cei scutiti pana acum vor beneficia de aceasta masura, se arata intr-un ordin al Ministerului Comunicatiilor publicat in Monitorul Oficial.Pana acum, in cazul angajatilor din IT cu studii superioare impozitul pe venit era 0. Transferrul contributiilor de la angajator la angajat este corelat cu scaderea impozitului de la 16 la 10% pentru angajatii din alte sectoare. Cum la IT-isti impozitul era deja zero, acestia trebuie sa scoata din buzunar diferenta, in cazul in care angajatorul nu e el dispus sa o acopere si sa-si creasca astfel costurile.Guvernul Tudose a tot promis ca va gasi o solutie. La finalul anului trecut, ministrul de Finante anunta ca lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT.Inceputul lui 2018 a fost marcat de luptele interne din PSD, astfel ca aceasta problema nu si-a gasit loc pe agenda guvernantilor.Potrivit modificarilor Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018, contributiile sociale au trecut de la angajator la angajat, iar impozitul pe venit a scazut de la 16% la 10%.Nivelul contributiilor platite pentru salariul brut scadade cu 2 puncte procentuale, de la 39,25% la 37,25%, insa, din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transfera catre salariat.Astfel, din salariul brut, 35% sunt contributii retinute de angajator in numele salariatului, iar contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupa transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si acopera riscurile de somaj, accidente de munca, concediu medical, creante salariale.Citeste si:Angajatii din IT vor primi ajutor de stat ca sa nu le scada salariile dupa revolutia fiscala a PSDCum s-a gandit Guvernul sa rezolve problema angajatilor din IT dupa transferul contributiilorPatronatele din IT: 35.000 de angajatii pot pierde 3 milioane de euro lunarMinistrul Comunicatiilor: Nu am fost consultati pe Codul Fiscal. Noile prevederi ar genera o pierdere de 4% in mediul IT scutit de impozitMinistrul Educatiei sustine ca modificarile din Codul Fiscal avantajeaza IT-istii, desi le scad salariile ...citeste mai departe despre " Guvernul ii scuteste de impozit pe programatorii cu studii medii. Nicio solutie oficiala pentru cei cu facultate " pe Ziare.com