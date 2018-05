Guvernul isi saboteaza propria revolutie fiscala? Ordonanta zace de cinci luni in Parlament, asteptand ok-ul de la Palatul Victoria

Oamenii de afaceri se tem ca legea are probleme de constitutionalitate, iar faptul ca nici pana in ziua de azi nu a fost adoptata duce la o instabilitate a mediului de afaceri, atrage atentia presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu."Dorinta noastra este ca Parlamentul sa voteze legea de aplicare a ordonantei de urgenta privind revolutia fiscala, pentru ca legea nici macar pana acum nu a iesit din Parlament. Vrem sa ni se spuna foarte clar daca are probleme de constitutionalitate sau nu, pentru ca in continuare exista incertitudine si asta se manifesta la nivelul tuturor. Faptul ca Parlamentul inca nu scoate legea ne tine pe toti intr-o situatie de instabilitate", a declarat, pentru Ziare.com, Florin Jianu.Amintim ca proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul nu a ajuns pe ordinea de zi a Comisiei nici pana in ziua de azi.Mediul de afaceri a cerut de nenumarate ori adoptarea legii. Parlamentul il ignoraNu este prima data cand mediul de afaceri cere adoptarea legii privind "revolutia fiscala", dar parlamentarii il ignora total. Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a atras atentia si in luna martie ca prin aceasta amanare mediul de afaceri are de suferit.El a subliniat ca foarte multi intreprinzatori sunt sceptici cu privire la constitutionalitatea legii si asteapta ca ea sa treaca de Parlament.Si nu este singurul care a cerut ca legea sa fie adoptata cat mai repede. In luna aprilie, cand se implineau 4 luni de cand legea se afla in Parlament, Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, ne-a declarat ca exista o tensiune reala in randul oamenilor de afaceri, mai ales ca exista voci care sustin ca aceasta ordonanta ar putea fi declarata neconstitutionala."Este vorba de nesiguranta, impredictibilitate. Sunt voci care se tem ca va fi decla ...citeste mai departe despre " Guvernul isi saboteaza propria revolutie fiscala? Ordonanta zace de cinci luni in Parlament, asteptand ok-ul de la Palatul Victoria " pe Ziare.com