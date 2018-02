Guvernul merge pana la capat cu ordonantele pentru IT si part-time, in ciuda criticilor

In ciuda criticilor dure atat din partea mediului de afaceri, cat si din partea sindicatelor, Executivul Dancila a mers inainte cu ceea ce numeste "masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati".Potrivit ministrului de Finante Eugen Teodorovici, cele doua ordonante au si fost deja publicate in Monitorul Oficial.Solutia pentru IT tine doar un an si angajatorii care au majorat salariile cu mai mult de 20% pierdPrima ordonanta ii vizeaza pe angajatii din domeniile IT care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare si inovare, cei care desfasoara activitati cu caracter sezonier, si salariatii persoane cu dizabilitati, incadrate cu handicap grav sau accentuat."Masura se aplica pentru veniturile obtinute in cursul anului 2018 si asigura acelasi nivel al veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2017 de persoanele fizice mentionate.Acordarea facilitatii este conditionata de majorarea venitului salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, avand in vedere transferul sarcinii fiscale a contributiilor sociale de la angajator la angajat", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com de Guvern.In document este dat si un exemplu:"Un angajat care avea in luna decembrie 2017 un venit lunar brut de 10.000 de lei, platea contributie de asigurari sociale de sanatate in suma de 550 de lei. Daca angajatorul ii mareste venitul brut cu 20%, angajatul ar urma sa aiba 12.000 de lei venit lunar brut.Urmare a aplicarii transferului sarcinii fiscale, acest angajat ar trebui sa plateasca CASS 1.200 de lei si contributie de asigurari sociale in suma de 3.000 de lei. Dupa aplicarea facilitatii din acest act normativ, angajatului i se va retine la sursa CASS 650 de lei, iar statul va compensa diferenta datorata, respectiv 550 de lei, pentru a nu i se reduce venitul net".Pentru aplicarea acestor prevederi, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta, vor fi emise norme aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."Persoanele care desfasoara acelasi tip de activitate, dar sunt angajate in institutii publice nu beneficiaza de ...citeste mai departe despre " Guvernul merge pana la capat cu ordonantele pentru IT si part-time, in ciuda criticilor " pe Ziare.com