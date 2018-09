Guvernul prezinta avantajele romanilor care platesc darile online. Multi insa nu au cum, din cauza autoritatilor

Platforma Ghiseul.ro a fost creata in urma cu 7 ani tocmai pentru a-i scuti pe romani de nevoia de a sta la cozi, oferindu-le, in schimb, posibilitatea de a-si plati darile locale pe Internet. Din pacate, proiectul nu s-a dezvoltat asa cum ar fi trebuit.In consecinta, dintre cele peste 3.000 de primarii din Romania, doar 351 s-au inscris pana acum in sistemul electronic de plati, oferindu-le contribuabililor posibilitatea sa achite amenzi si taxe locale online, pe Ghiseul.ro. La acest moment, potrivit datelor Ministerului Comunicatiilor, circa 500.000 de romani au conturi pe platforma online, dar doar 351.000 de contribuabili le si folosesc.Pentru a stimula primariile sa se inscrie in programul de plati electroncie si pentru a-i convinge pe romani sa foloseasca Ghiseul.ro, Ministerul Comunicatiilor a prezentat pe 4 septembrie, intr-o conferinta de presa, modul in care a imbunatatit serviciile acordate prin intermediul acestei platforme.Astfel, oficialii ministeriali au explicat ca romanii care isi platesc darile locale pe Ghiseul.ro au urmatoarele avantaje:- economisesc timp, nemaifiind nevoiti sa se deplaseze pana la ghiseele primariilor si sa piarda vremea la cozi;- nu mai sunt nevoiti sa pastreze chitante pentru a face dovada platilor, in conditiile in care Ghiseul.ro are o arhiva cu toate operatiunile desfasurate de utilizatori;- pot plati doar partial anumite taxe si impozite;- se pot bucura de injumatatirea cunatumului amenzilor platite in primele 15 zile, asa cum prevede legislatia in vigoare.De avantaje suplimentare - cum ar fi achitarea darilor prin ordin de plata, cu comision zero - se vor bucura, momentan, doar contribuabilii care platesc pe Ghiseul.ro folosind apliatia de internet banking a Piraeus Bank . Motivul: doar aceasta banca este, momentan, partenerul Ministerului Comunicatiilor in imbunatatirea serviciilor oferite de Ghiseul.ro.Oficialii Ministerului Comunicatiilor au declarat ca vor interconecta, insa, in curand, platforma Ghiseul.ro cu toate celealte 10 platforme bancare private din Romania, pentru a le permite cat mai multor utilizator sa se bucure de aceste avantajele suplimentare pe care acum le au doar clientii Piraeus Bank.Poate pana atunci va convinge si primariile sa adere la aceasta practica a secolului XXI. ...citeste mai departe despre " Guvernul prezinta avantajele romanilor care platesc darile online. Multi insa nu au cum, din cauza autoritatilor " pe Ziare.com