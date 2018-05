Guvernul s-a laudat ca a simplificat restituirea taxei auto. In realitate, nu s-a schimbat nimic

Mai exact, Executivul a eliminat, prin ordonanta de urgenta, obligativitatea de a anexa la cererea de restituire a taxei auto ori a timbrului de mediu a documentelor privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii."Se elimina obligativitatea contribuabilului de a anexa la cererea de restituire a documentelor privind plata taxei, certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii, pentru ca organul fiscal are posibilitatea de a verifica informatiile respective, inscrise de contribuabil in cerere, in baza de date pe care o detine sau la care are acces", a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei din 29 martie.Doar ca nici pana in ziua de azi aceasta simplificare nu a putut fi aplicata, pentru ca nu exista norme de aplicare. Astfel, cei care merg acum sa depuna cerere pentru restituirea taxei auto trebuie sa aiba cu ei si certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii.Abia la finalul lunii aprilie Ministerul de Finante a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta.Proiectul a stat in dezbatere 10 zile calendaristice, adica pana pe 9 mai. In tot acest timp, cei care au dorit au putut trimite catre Ministerul de Finante propuneri, sugestii sau opinii. Proiectul urmeaza sa fie aprobat de ministrul Eugen Teodorovici si publicat in Monitorul Oficial (MO).Abia dupa publicarea in MO, romanii vor putea face cereri simplificate pentru restituirea taxei auto ori a timbrului de mediu.Potrivit proiectului de ordin, restituirea sumelor se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."Cererea trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, contul bancar in care urmeaza sa fie restituita suma cuvenita contribuabilului, precum si elementele referitoare la datele de identificare ale platitorului si datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicita restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.In situatia achitarii sumelor de restituit de catre societatile de leasing, cererea de restituire se depune d ...citeste mai departe despre " Guvernul s-a laudat ca a simplificat restituirea taxei auto. In realitate, nu s-a schimbat nimic " pe Ziare.com