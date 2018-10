Guvernul scade TVA in turism. Se ieftinesc si vacantele?

Inca de la inceputul sedintei de guvern, Viorica Dancila a anuntat ca se va reduce cota de TVA pentru servicii turistice de la 9% la 5%. In acest fel, potrivit premierului, turismul va deveni activitatea cu cel mai mic TVA. In plus, turismul din Romania se va bucura de cel mai redus TVA din intreaga Uniune Europeana, a mai apreciat Dancila.La finele sedintei, purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a oferit mai multe detalii despre activitatile pentru care TVA urmeaza sa scada cu patru procente. Mai exact, acesta a spus ca:"Ordonanta propune extinderea aplicarii cotei de TVA de 5% pentru: cazare in sectorul hotelier sau in sectoarele cu functie similara si incheierea terenurilor pentru camping. In plus, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea.Se propune extinderea cotei de TVA de 5% si pentru drepturile de utilizare a facilitatilor sportive. Este vorba despre permiterea accesului in parcuri de distractii si parcuri recreative.In plus, se va elimina cota de redeventa de 5% pentru apa geotermala si pentru apa minerala utilizata pentru oferirea de servicii la bufetele publice".Intrebarea este daca hotelierii si ceilalti agenti economici din domeniul turismului vor ieftini, intr-adevar, vacantele si serviciile acordate turistilor, odata cu scaderea TVA, sau vor prefera, in schimb, sa bage in buzunar diferenta de bani.Parte dintre jurnalistii prezenti la conferinta de presa de la finele sedintei de guvern au spus ca, din datele lor, hotelierii care au vandut deja vacante de iarna nu vor sa le dea turistilor niciun ban inapoi, cu toate ca TVA pentru cazare si masa va scadea la 5% inca de la 1 noiembrie."Nu va pot raspunde. Masurile sunt luate pentru sprijinirea turismului si pentru ca s-a constatat ca o dezvoltare a acestui sector duce si la dezvoltarea altor industrii, pe orizontala", a raspuns Nelu Barbu.Acesta a precizat, insa, ca agentiile de turism nu vor beneficia prea mult de pe urma masurii, in conditiile in care TVA scade pentru cazare si masa in unitati hoteliere, nu si pentru activitati de intermediere. ...citeste mai departe despre " Guvernul scade TVA in turism. Se ieftinesc si vacantele? " pe Ziare.com