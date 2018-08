Potrivit surselor citate, o decizie finala privind reducerea cotei TVA de la 1 ianuarie 2019 sau amanarea masurii pentru 1 ianuarie 2020 va fi luata in Guvern cat mai aproape de sfarsitul acestui an. Executivul vrea sa se asigure ca nu exista riscul iesirii din tinta de deficit bugetar de 3% din PIB, au adaugat sursele guvernamentale.In programul de guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, adoptat de Parlament, se arata ca "Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019".Cota standard de TVA s-a micsorat de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, iar de la 1 ianuarie 2017 a scazut din nou, de la 20% la 19%.Pe 24 iulie, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca la minister are loc o analiza comparativa pe Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala in vederea aplicarii unui nou cadru fiscal de la inceputul anului viitor. ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa amane scaderea TVA la 18% pentru 1 ianuarie 2020 (Surse) " pe Ziare.com