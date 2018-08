Guvernul vrea sa scumpeasca de trei ori rovinieta pentru autovehiculele peste 3,5 tone

Conform Notei de fundamentare a proiectului, in continutul Directivei 1999/62/CE ce se refera la vehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata (MTMA) mai mare de 3,5 tone, coroborat cu data publicarii Comunicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe data de 18 februarie 2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat incepand cu data de 1 martie 2014 pentru acest tip de vehicule."Prin Comunicarea publicata la 17.03.2016 in Jurnalul Oficial al UE, tariful a fost majorat la 13 euro/zi cu aplicare de la 01 aprilie 2016, tarif rectificat ulterior la data de 01.06.2016 prin Comunicarea publicata in JOUE, la 12 euro/zi. Astfel, tariful zilnic de 12 euro pentru vehiculele de transport marfa trebuia aplicat incepand cu 01 martie 2014, nefiind transpus nici in prezent", se noteaza in document.In acest context, sumele in euro si centi prevazute sunt revizuite la fiecare doi ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru a tine seama de modificarile la nivelul UE al indicelui armonizat al preturilor de consum, excluzand energia si produsele alimentare neprelucrate.Actul normativ prevede ca tariful lunar nu trebuie sa depaseasca 10% din tariful anual, tariful saptamanal nu ar trebui sa depaseasca 5% din tariful anual, iar tariful zilnic nu ar trebui sa depaseasca 2% din tariful anual.Potrivit anexelor incluse in proiectul de ordonanta, rovinieta pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare de 3,5 tone si mai mica sau egala cu 7,5 tone va costa astfel: 12 euro/zi (de la 4 euro/zi, in prezent), 30 euro/saptamana (de la 16 euro), 60 de euro/luna (de la 32 euro/luna), 171 de euro/3 luni (de la 92 de euro) si 600 de euro/an (de la 320 euro/an).De asemenea, in cazul vehiculelor de transport marfa cu MTMA intre 7,5 si 12 tone, tarifele aplicate pentru rovinieta ar urma sa fie urmatoarele: 12 euro/zi (de la 7 euro/zi, la ora actuala), 33 de euro/saptamana (de la 28 de euro), 66 de euro/luna (de la 56 de euro), 188 de euro/3 luni (de la 160 de euro) si 660 de euro/an (de la 560 de euro).Pe de alta parte, tarifele percepute pentru rovinieta in cazul autoturismelor si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone raman n ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa scumpeasca de trei ori rovinieta pentru autovehiculele peste 3,5 tone " pe Ziare.com