IMM-urile nu sunt de acord cu amnistia fiscala, nici daca ea le-ar scuti de o parte din datorii

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) si-a intrebat 324 de membri daca sunt sau nu de acord cu amnistia fiscala vehiculata, in ultimele luni, de mai multi factori de decizie din PSD - de la ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pana la consilierul guvernamental Darius Valcov.Amnistia va consta in stergerea datoriilor catre stat a unor companii si, posibil, chiar a unor persoane fizice. Din spusele lui Eugen Teodorovici, de amnisitie ar urma sa beneficieze, in principal, companiile de stat care au datoriile foarte mari, pe care nu le mai pot plati si din cauza carora risca sa dispara de pe piata. Potrivit unui comunicat remis de CNIPMMR catre redactia Ziare.com:"Pe site-ul ANAF exista o lista care cuprinde 11.131 datornici persoane fizice, inclusiv nume care detin functii publice.In lista neagra a companiilor, inclusiv cele de stat, si firmelor private, publicata la 30 septembrie 2017, figureaza doar primele 500 de societati, ale caror datorii cumulate sunt de 13,3 miliarde de lei, Electrocentrale Bucuresti , fiind prima, cu o datorie de peste 800 de milioane de lei, urmata de Complexul Energetic Hunedoara, unde statul este actionar majoritar, cu 735 de milioane de lei".Sumele pe care statul nu le-ar mai recupera, in caz de aministie fiscala, ar fi, deci, uriase.In aceste conditii, in cadrul sondajului realizat de CNIPMMR, 76,2% dintre intreprinzatori au mentionat ca nu sustin amnistia fiscala. Asta cu toate ca 44,4% dintre ei ar castiga de pe urma amnistiei, nemaiplatind catre stat o serie de penalitati.Per total, mai putin de un sfert dintre intreprizatori au declarat ca aministia fiscala ar putea avea efecte pozitive.Cei mai multi dintre intreprinzatorii intervievati sustin ca nu agreeaza ideea amnistiei din cauza ca aceasta ar incuraja datornicii sa nu isi mai plateasca datoriile deja acumulate catre stat si, totodata, ar incuraja evaziunea fiscala.IMM-urile sunt de parere ca - in loc sa se gandeasca la stergeri de datorii - statul ar trebui sa ii stimuleze pe intreprizatorii care isi platesc acum, la timp, taxele si impozitele si sa rezolve numeroasele probleme legate de fiscalitate.