IMM-urile se tem de noi modificari fiscale: Doar o treime au renegociat salariile. Este un haos generalizat!

"Va reamintesc o serie de date din ultimul test IMM de la finele anului trecut: 87,7% dintre intreprinderi s-au opus acestei masuri (de transferare a contributiilor sociale - n.red.). Doar unul din trei intreprizatori a initiat si a dus la capat acele negocieri colective. Doi din trei intreprinzatori nu au facut-o", a precizat Florin Jianu marti, intr-o conferinta de presa.Presedintele CNIPMMR sustine ca intreprinzatorii mici si mijlocii nu au initiat negocierile colective, deoarece se tem ca, in curand, legislatia se va modifica din nou."In larga lor majoritate au spus: domnule, noi nu suntem siguri in legatura cu modul in care va iesi legea din Parlament. Uitati-va ca presedintele PSD a dat deja declaratii cu privire la faptul ca legea s-ar putea modifica. Intreprinzatorii nu au siguranta faptului ca, daca a plecat o ordonanta de urgenta intr-o forma din Guvern, va si iesi la fel din Parlament.In consecinta, doua treimi dintre intrerpinzatori au ales sa astepte ca sa vada cum va iesi legea din Parlament. Alternativ au preferat sa le dea salariatilor prime, bonusuri sau chiar parti din profitul societatii", a spus Florin Jianu.Potrivit presedintelui CNIPMMR, unii dintre intreprinzatori nici nu aveau suficienti angajati pentru a initia o negociere colectiva a salariilor. Mai exact, spune Jianu, intreprinderile mici si mijlocii din tara noastra au, in medie, cate 2,5 angajati. In consecinta, le-ar fi fost imposibil sa infiinteze sindicatele necesare pentru initierea unor negocieri colective de salarii."Trebuie sa vedem cum se va termina acest lucru. Sunt multe voci care spun ca salariile scad. Noi am avertizat asupra acestui lucru. Am avertizat ca trebuie sa discutam minim 6 luni de zile pe aceasta tema. Nu spunem sa discutam 6 ani, ca in SUA, dar macar 6 luni - tocmai pentru ca masura sa fie inteleasa, asimilata si pusa in practica.Trebuie sa o puna in practica si oamenii care au un chiosc la tara sau o fabricuta. Ce sa mai inteleaga ei din lege, cand se vorbeste pe atatea voci despre acest subiect?", s-a intrebat Jianu.Reamintim ca, incepand cu 1 ianuari ...citeste mai departe despre " IMM-urile se tem de noi modificari fiscale: Doar o treime au renegociat salariile. Este un haos generalizat! " pe Ziare.com