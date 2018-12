Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Arad, joi, in timpul sedintei Consiliului Local, toate proiectele de hotarare care vizau aplicarea "taxei pe paragina" in cazul imobilelor degradate din zona protejata a orasului au fost aprobate. Astfel, impozitul la peste 200 de cladiri din Arad va creste cu pana la 500%, de la 1 ianuarie 2019."Noi urmarim ceea ce ne dorim de mult: sa avem o parghie prin care sa-i determinam pe cei care nu doresc sa-si refaca fatadele sa faca acest lucru pentru ca sunt proprietatile lor. Constatam ca sunt unii care refuza sa-si reabiliteze proprietatile si trebuie sa-i mobilizezi putin. Legea ne permite ca inainte cu un an sa-i verificam si in functie de gradul de degradare sa propunem o majorare a impozitului care poate merge pana la 500%.Din momentul in care Comisia de inventariere special constituita a inceput sa trimita somatii, am simtit o schimbare: numarul de solicitari de autorizatii de construire a crescut, oamenii au inceput sa se mobilizeze si sunt convins ca peste 90% dintre proprietari vor demara lucrari de reabilitare a fatadelor", a declarat viceprimarul orasului Arad, Calin Bibart.In total, potrivit reprezentantilor Primariei Arad, 206 cladiri din zona protejata a orasului sunt in diverse faze de degradare si vor intra la supraimpozitare. In cazul a 70 dintre ele impozitul va fi majorat cu 100%, pentru 59 de cladiri se va plati un impozit majorat cu 200%, pentru 33 de cladiri cu 300%, pentru 27 de cladiri cu 400% si pentru 17 cladiri aflate in stadiu avansat de degradare, impozitul va creste cu 500%."Un exemplu in acest sens este Teatrul Vechi, o cladire-simbol din oras, in cazul careia impozitul va fi majorat de la 3.209 lei, la 19.254 lei", a informat Primaria Arad. ...citeste mai departe despre " Impozit majorat cu 500% pentru aradenii care au lasat cladiri in paragina " pe Ziare.com