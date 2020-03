Potrivit unui comunicat al MFP, aceste masuri sunt valabile incepand cu data intrarii in vigoare a OUG 29/2020, aprobata miercuri de Executiv pentru sustinerea mediului de afaceri in contextul pandemiei de Coronavirus si publicata sambata in Monitorul Oficial.De asemenea, se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala. "Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale", precizeaza MFP in comunicat.Aceste masuri fiscale inceteaza in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta.Sambata, ordonantele cu masurile fiscale pentru companii in perioada de criza au fost publicate in Monitorul Oficial. ...citeste mai departe despre " Impozitele si taxele neplatite la timp nu vor fi penalizate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta " pe Ziare.com