Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul

Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax."Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar.PNL si USR au votat impotriva acestui amendament.In forma amendata de Comisia Juridica, la inceputul lunii octombrie, articolul 10 al proiectul prevede ca: " (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art.8 si 9, daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune, o singura data, renuntarea la urmarirea penala".De asemenea, au fost introduse trei noi alineate de catre deputatii juristi, in sedinta din 9 octombrie a comisiei parlamentare.Dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (1¹) - (1³), cu urmatorul cuprins:" (1¹) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art.8 si 9, daca, in cursul judecatii pana la terminarea cercetarii judecatoresti, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, instanta va dispune, o singura data, pedeapsa amenzii penale.(1 2) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art.8 si 9, daca este stabilita prin hotarare judecatoreasca obligatia inculpatului de a acoperi in termen de un an de la pronuntarea sentintei, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, instanta poate dispune, o singura data, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. In situatia in care condamnatul nu acopera suma dispusa in pedepsei sub supraveghere se va transforma in pedeapsa inchisorii cu executare.