Industria IT, puternic afectata de revolutia fiscala. Companiile cer stabilitate si investitii in educatie

Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina economia din Romania.Sectorul high-tech a fost afectat de revolutia fiscala, atat din cauza impactului financiar direct al modificarilor, cat si pentru ca masurile au intrat in vigoare rapid, inainte sa existe procese de consultare solide asupra modului in care sunt afectate companiile, a declarat pentru Ziare.com Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS)."Din pacate, in lipsa unei dezbateri prealabile, care sa analizeze in profunzime efectele pe toate palierele, Romania pierde cate un punct la capitolele fiscalitate si stabilitate, in zona sectorului tech si a economiei in general.De asemenea, in ciuda incercarilor noastre de a comunica impactul masurilor propuse asupra companiilor, dar si a unor masuri ulterioare luate la nivel guvernamental, starea de incertitudine si neclaritate s-a mentinut pentru companii", a subliniat Valerica Dragomir.Ordonanta pentru angajatii din domeniile IT nu a ajutatIn luna februarie, Guvernul a carpit "revolutia fiscala" si a adoptat o ordonanta de urgenta prin care statul isi asuma sa plateasca o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate pentru salariatii din domaniul IT.Masura a fost insa criticata inca de la momentul adoptarii, deoarece era discriminatorie si nu lua in calcul mai multe elemente specifice domeniului IT.Mai exact, ordonanta a venit cu doua conditii: se aplica pentru contractele de munca aflate in derulare la 31 decembrie 2017 si doar acolo unde angajatorii au majorat salariul brut cu cel putin 20% fata de nivelul salariului brut din decembrie 2017, pe perioada de aplicare a articolului 1 din Ordonanta (adica pana la 31 decembrie 2018).Valerica Dragomir sustine ca ordonanta nu a luat in calcul mai multe elemente specifice sectorului IT si modul in care a fost gandita si aplicata "revolutia fiscala" forteaza companiile sa se concentreze mai mult pe Codul Fiscal, in loc de cresterea performantei si a valorii adaugate generate."OUG 3/2018 - solutia Guvernului pentru fixarea diferentelor salariale rezultate pentru angajatii scutiti de impozit - nu a luat in seama unele elemente specifice unui sector dominat