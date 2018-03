Inspectia Muncii avertizeaza angajatorii: Va face controale privind transferul contributiilor si va da sanctiuni

Dupa 31 martie, autoritatile anunta controale pentru sanctionarea abaterilor."Inspectia Muncii atentioneaza angajatorii asupra apropierii datei de 31 martie 2018, care reprezinta termenul pana la care acestia trebuie sa transmita in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), orice modificare a salariului de baza brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum si ale altor adaosuri, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat", se arata in comunicatul institutiei.Potrivit sursei citate, transferul contributiilor de la angajator la angajat s-a facut incepand cu 1 ianuarie 2018, in conformitate cu noul Cod Fiscal, termenul fiind prelungit doar in ceea ce priveste obligatia de transmitere a datelor catre REVISAL.In acest context, institutia precizeaza ca nu s-a amanat intoarcerea sarcinii fiscale, ci doar obligatia comunicarii efectuarii acesteia catre Inspectia Muncii.Pana la aceasta data, cea mai mare parte a contractelor individuale de munca active au fost modificate prin majorarea salariilor, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat."Incepand cu luna decembrie a anului trecut si in primele 3 luni din acest an, Inspectia Muncii a desfasurat o campanie nationala de constientizare care a urmarit informarea, prevenirea si nu sanctionarea angajatorilor. Actiunile inspectorilor de munca au fost legate de completarea si transmiterea in registrul general de evidenta a salariatilor a elementelor raportului de munca ca urmare a transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.Am considerat ca este necesara clarificarea unor aspecte privind modul de interpretare si de aplicare a prevederilor legale si, in acest scop, s-au organizat intalniri cu toti actorii implicati in piata muncii: patronate, sindicate, reprezentanti ai angajatorilor si angajati", a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.Acesta a precizat ca, la data de 31 martie, se incheie oficial campania de constientizare, iar ulterior acestei date vor fi demarate actiuni de control menite sa sanctioneze abaterile de la legislatia in vigoare.Contributiile sociale au trecut de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei OUG pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in ...citeste mai departe despre " Inspectia Muncii avertizeaza angajatorii: Va face controale privind transferul contributiilor si va da sanctiuni " pe Ziare.com