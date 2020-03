Actul normativ analizat astazi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv in data de 27 martie 2020.Acesta reglementeaza o noua procedura de executare silita - emiterea electronica a popririlor puse asupra conturilor bancare atunci cand contribuabilii inregistreaza datorii restante.Cu aceasta ocazie, este reglementata din punct de vedere oficial platforma e-Popriri - spatiu privat de pe portalul ANAF, pus la dispozitia institutiilor de credit, prin intermediul careia sunt comunicate actele de executare silita transmise electronic la distanta.Ca procedura, organele fiscale care au competenta in executarea silita transmit electronic adresele de infiintare a popririi catre unitatea de imprimare rapida, in vederea procesarii acestora. Dupa procesarea si validarea de catre unitatea rapida a acestor popriri, platforma e-Popriri preia aceste informatii si le comunica unitatilor de credit.Popririle prelucrate zilnic pana la ora 24:00 se considera a fi comunicate unitatii bancare in urmatoarea zi lucratoare, la ora de incepere a zilei bancare. Prin mesajul comunicat unitatii bancare, se comunica numarul de evidenta al platii si codul fiscal al beneficiarului.Dupa momentul trimiterii catre institutia de credit a mesajului cu informatiile privind suma datorata bugetului de stat, institutia de credit nu mai deconteaza alte documente de plata, pana ce nu se realizeaza plata la buget.Procedura dezvolta situatii particulare in situatiile in care:a) Exista disponibilul de bani pentru plata integrala a datoriei;b) Suma de bani existenta in cont este insuficienta pentru plata datoriei bugetare;c) Nu exista sume in contul bancar.Adrian Benta, consultant fiscal, auditor financiar ...citeste mai departe despre " Intra in vigoare o noua procedura de executare silita - cum va functiona platforma e-Popriri " pe Ziare.com