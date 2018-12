Isarescu: Oamenii trebuie sa priceapa ca pot cere statului scoli si spitale civilizate doar daca-si platesc taxele

El a fost prezent la evenimentul de lansare a platformei de educatie financiara TAXEDU."Nu cred ca este cazul sa dezbatem cat de importanta este educatia financiara. Putem spune ca este un subiect de mare actualitate in Europa, in lume si in Romania. (...) Fara un efort coordonat intre institutii, intre autoritati, nu putem atinge obiectivul de a avea o populatie care sa inteleaga problemele economice, financiare, bancare. De exemplu: ce inseamna inflatia, cum se masoara sau care sunt avantajele unei colectari eficiente a impozitelor", a spus Isarescu.El a aratat ca proiectul TAXEDU isi propune sa informeze tinerii si sa comunice intr-o maniera accesibila si prietenoasa cu privire la rolul impozitelor in viata noastra de zi cu zi."In multe domenii, mentalitatile nu tin pasul cu vremurile. Observam ca, pentru multi, plata impozitelor este o corvoada, poate ca urmare a unor experiente din trecut. Sistemele insa se modernizeaza, platim impozite online, lucrurile se simplifica. Mai este insa ceva de facut la nivelul autoritatilor si anume constientizarea ca plata impozitelor este unul dintre actele cetatenesti care ne da dreptul sa cerem statului roman modern european sa-si indeplineasca menirile", a aratat guvernatorul.El a subliniat ca este foarte important ca oamenii sa stie ce se intampla cu taxele pe care le platesc."Prin lume circula o vorba: nu-mi place sa platesc impozite, dar imi place sa dorm linistit acasa. E un pas foarte mare inainte. Ne place sa avem educatie, in mare parte gratuita, ne place sa avem siguranta cand mergem pe strazi sau cand calatorim, ne place sa avem servicii de sanatate, sa avem infrastructuri care sa ne ajute sa ne deplasam. Toate acestea se fac din impozite. Statul se ocupa de infrastructuri, cele umane - sanatate, educatie - si cele fizice - transporturi, comunicatii", a explicat oficialul BNR.Acestea sunt costisitoare si trebuie facute intr-o maniera moderna si unitara, a adaugat el."Intelegerea acestei relatii este un pas inainte si, mai mult decat atat, trebuie sa intelegem ca fara o buna colectare a taxelor si impozitelor nu putem vorbi de o realizare la timp a scolilor si a spitalelor civilizate, a autostrazilor, asa cum toti ne dorim", a subliniat Isarescu.Potrivit acestuia, politica monetara depinde de celelalte politici ale statului, in special cea fiscal-bugetara, modul in care aceste politici sunt concepute, puse in practica si cum sunt intelese de public."Aceasta intelegere a politicilor de catre categorii cat mai largi ale populatiei este o prioritate a autoritatilor. Nu este deloc un lucru usor de realizat. Este nevoie de timp, speram nu prea indelungat, de ceva resurse si de o strategie bine gandita. Nu descoperim noi apa calda. Si alte tari in Europa au facut progrese mari in aceasta directie. Nu e vorba de a imita, ci de a lua cat mai multe din experienta lor. Lucram la aceasta strategie si speram ca vom putea produce un document care sa dea un impuls real educatiei financiare in Romania", a explicat Isarescu.El a amintit si sprijinul Comisiei Europene, al Bancii Mondiale si al OCDE pentru acest proiect."Un rol major il are si tehnologia. Ati remarcat ecranele de la intrarea in sala, sunt convins ca v-au captat interesul. In conditiile lumii de astazi, putem face educatie financiara eficienta cu aportul tehnologiei. Copiii si tinerii sunt atat de conectati la fenomenul IT, la internet, incat hartia incepe sa devina pentru ei anacronica si plictisitoare, ceea ce nu este cazul cu generatia mea. Dar pana si noi nu avem incotro, trebuie sa ne adaptam la fenomenul IT, trebuie sa tinem pasul cu realitatile", a afirmat guvernatorul.Acesta a precizat ca si BNR va avea un soft prin care sa explice tinerilor cum se formeaza dobanda, cursul valutar, cum actioneaza banca centrala in domeniul politicii monetare si cum circula banii."Lumea este in continua schimbare si trebuie sa tinem pasul cu schimbarile, promovarile demografice, migratia, deficitul de forta de munca ne obliga sa gasim modalitati de a face tot mai mult cu resurse umane care trebuie sa fie categoric educate. Educatia poate fi un raspuns la aceste schimbari si provocari. Educatia de calitate. Trebuie sa ne gandim cum sa educam mai bine si cum sa nu pierdem acest capital extrem de pretios", a mai sustinut Isarescu.El a aratat ca oamenii vor trebui informati asupra modului in care va fi schimbata viata lor odata cu adoptarea monedei euro."In urmatorii ani ne pregatim pentru adoptarea euro, iar un studiu de fundamentare al Comisiei Europene a aratat ca, fara exceptie, la toate statele care au trecut la euro o problema sau, dupa caz, un avantaj, depinde cum au tratat aceasta chestiune, a fost pregatirea si formarea populatiei pentru trecerea la euro. Nu se poate face acest pas imens fara sa stim cu totii la ce ne asteptam si ce schimbari ne vor afecta viata de zi cu zi. Iata o alta tema cu care trebuie sa se ocupe proiectele noastre comune", a completat seful BNR.Isarescu a participat, miercuri, la lansarea platformei TAXEDU (https://europa.eu/taxedu/home_ro), un proiect-pilot al Uniunii Europene cu scopul de a-i educa pe tineri cu privire la taxe si impozite si la felul in care acestea le influenteaza vietile.Informatiile sunt transmise prin jocuri, materiale de e-learning si clipuri, pentru ca tinerii afle si despre problemele asociate acestora (de exemplu frauda fiscala, evaziunea fiscala) intr-un mod placut si antrenant.Spre exemplu, prin intermediul unui joc, numit Taxlandia, tinerii sunt pusi in situatia de a fi prim-ministrii unei tari virtuale cu 500.000 de locuitori. Jucatorul afla, la inceput, ca fostul guvern i-a lasat un buget gol si este nevoit sa ia masuri pentru a reumple vistieria.Gamerul este avertizat ca o solutie poate fi cresterea taxelor, dar, ca urmare, populatia poate deveni nemultumita si ar putea creste rata criminalitatii. El este apoi indemnat sa foloseasca echilibrat bugetul pe care il va colecta pentru a aloca resurse catre diverse sectoare: sanatate, educatie, cultura, mediul de afaceri, administratie, turism, precum si catre fondul de rezerva.Dupa alocarea resurselor, afla care este nivelul de fericire al locuitorilor, rata criminalitatii, nivelul de poluare, somajul, dar si previziunile pentru urmatorul an si poate face o rectificare bugetara, astfel incat sa-si atinga propriile tinte de bunastare.